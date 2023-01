Eccellenza, i risultati della 21a giornata

Punto pesante del Sambuceto a Giulianova. E' il miglior risultato delle quattro cugine chietine di Eccellenza in questa domenica. Lo 0 a 0 dei Viola al Fadini profuma d'impresa e rovina i piani dei teramani, che non possono superare L'Aquila in testa alla classifica. Prova di carattere per i ragazzi di Ronci, che viaggiano in quota salvezza. Nelle zone alte della classifica, il Fossacesia cade a Spoltore e viene travolto dalle inseguitrici, Capistrello e Torrese, che adesso mettono pressione alla squadra di Memmo. Più, continua la lenta e inesorabile decadenza del Lanciano, surclassato in casa dal Capistrello e sempre più condannato alla Promozione. Frentani terzultimi, un punto sopra l'Ortona, che continua a sperare ma non riesce a trovare la vittoria in trasferta nello scontro diretto con la Sant. Il pari finale serve più ai vibratiani, che con 20 punti sperano nell'impresa della salvezza diretta, anche se la vittoria del Castelnuovo a Cuttà Sant'Angelo oggi complica i piani di tutte le pericolanti.

Eccellenza, 21a giornata: risultati

2000 Calcio Montesilvano - Nereto 1-0

Alba Adriatica - Pontevomano 1-1

Giulianova - Sambuceto 0-0

Lanciano - Capistrello 2-4

Ovidiana Sulmona - Il Delfino Curi Pescara 1-1

Renato Curi Angolana - Castelnuovo Vomano 0-1

Santegidiese - Ortona 2-2

Spoltore - Union Fossacesia 1-0

Torrese - L'Aquila 2-1

Eccellenza: classifica