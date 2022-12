Eccellenza: Giulianova - Union Fossacesia 0-2

Storica vittoria al Fadini contro il Giulianova per l'Union Fossacesia: personalità e sacrificio per uscire dallo storico impianto della città teramana con un 2 a 0 (reti di Fiorotto e Arboleda) pesantissimo, che porta i ragazzi di Max Memmo (un ex) ad un punto dalla zona play-off, mentre i giallorossi di casa vedono scivolare dalle mani il secondo posto, scavalcati da una straripante RC Angolana. In uno stadio in cui qualità e personalità sono fondamentali per affrontare la squadra di casa, Aquilanti e compagni ci mettono carattere e fame, giocando una di quelle partite che non si cancellano mai dalla mente di ogni protagonista del mondo calcistico. "La migliore affermazione possibile della storia fossacesiana, esclusa la promozione dello scorso anno. Vincere davanti ad un migliaio di persone abbondante è una grande emozione; a proposito, complimenti alla strepitosa tifoseria del Giulianova che ha applaudito tutti i calciatori scesi in campo, i loro beniamini prima di tutto ma anche la nostra squadra. Cosa dire di più? Abbiamo uno staff tecnico straordinario ed un gruppo di ragazzi che ci sorprendono ogni giorno di più. Un grazie fortissimo ai pochi fossacesiani arrivati a Giulianova, peccato per chi non ha potuto godersi questa partita che entra di diritto nella storia del calcio del nostro paese", le parole del patron Ursini sulla pagina Facebook ufficiale dell'Union.