Eccellenza, Coppa Italia: il Sambuceto ko in finale contro L'Aquila (1-0)

Il sogno del Sambuceto svanisce al 32’ della ripresa della finale: cross di Di Ruocco, palla deviata dalla difesa viola e sui piedi di Massetti, che indirizza all’incrocio dei pali e segna l'1 a 0 decisivo. La Coppa Italia di Eccellenza va all'Aquila, che festeggia al termine dei 97' giocati al Fadini di Giulianova e si qualifica alle fasi nazionali della Coppa, che possono portare la squadra vincitrice in serie D.

Un peccato per la squadra di Ronci, che non ha demeritato e ha giocato alla pari. Ma nella ripresa ha abbassato troppo il baricentro, costruendo rarissime azioni pericolose per la porta di Bozzi e subendo troppo l'avanzata rossoblu (super parata di De Deo prima del gol).

La palla gol migliore dei Viola nel recupero del primo tempo, ma il diagonale di Miccichè da buona posizione si spegne al lato. Onore al merito ai vincitori, per il Sambuceto adeso inizia la grande rincorsa verso la quota salvezza. Sperando di avere ancora tempo per inserirsi ai piani alti della classifica.

Il tabellino

L’AQUILA 1927: Bozzi, Tempestilli, Romanucci, Di Norcia, Scognamiglio, Brunetti (26’ pt Colombatti), D’Ercole (1’ st Shiba), Bedin (41’ st Ponzi), Saurino (33’ st Carbonelli), Massetti, Di Ruocco. A disp. De Chirico, Ziroli, Di Francesco, Montorselli, Florindi. All. Lo Re.

SAMBUCETO: De Deo, Brattelli, Carrascosa (39’ st Barrow), Bruni, Ranieri, Pellecchia, Caro Ochoa, Camplone, Miccichè, Del Greco (34’ st Mancini), Diaz Valdiviezo. A disp. Di Donato, Sall, D’Alonzo, D’Angelo, Scardetta, Rosati, Sepe. All. Ronci.

ARBITRO: Cavacini (Lanciano).

MARCATORI: 32’ st Massetti.

Note: ammoniti Saurino, Diaz, Colombatti, Pellecchia, Bedin. Recupero: 3’ pt, 4’ pt.