Eccellenza: Casalbordino - Pontevomano 2-1

5-0 alla RC Angolana, 2-3 a Giulianova, 0-2 a Spoltore e 2-1 contro il Pontevomano: poker di vittorie per il Casalbordino, che dalla retrocessione quasi certa oggi torna a vedere non da troppo lontano addirittura la salvezza diretta.

Una grande impresa sportiva, quella dei giallorossi, che ieri hanno vinto uno scontro diretto fondamentale contro il Potevomano grazie a una doppietta di Regner. Teramani per primi in vantaggio con Di Stefano, poi la squadra di casa è riuscita a ribaltare la partita, forte dell'entusiasmo ritrovato in queste ultime settimane.

La cura De Filippis funziona. La società non ha mai mollato e a gennaio ha rifondato l’organico, tornando in corsa almeno per giocare i play-out con fondate speranze. Mantenere la categoria non sarà facile, ma se i giallorossi riusciranno a correre con il ritmo attuale, nulla sarà precluso. Sette partite da giocare per realizzare un sogno.

Il tabellino

CASALBORDINO: Tor, Pino, Iannone, Handzic, Campanella, Bonasia, Di Pasquale (14′ s.t. Ciafardini), Della Penna, Salguero (42′ s.t. Traino), Regner, Grandis. A disp. Lalis, Mangiacasale, Bonacci, Trisi, Grubesic, Bologna, Ciancaglini. All. Di Simone.

PONTEVOMANO: Gava, Basilico, Angelozzi, Porrini, Di Francesco, Giangiacomo, Polisena, Faenza (35′ s.t. Falasca), Tourè, Cernaz A., Di Stefano (35′ s.t. Monaco). A disp. Spinozzi, Troiani, Cernaz V., Leonzi, Cimini. All. Piccioni.

ARBITRO: Battistini di Lanciano.

MARCATORI: 38′ p.t. Di Stefano (P), 43′ p.t., 18′ s.t. Regner (C).