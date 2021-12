Eccellenza, mercato: il Lanciano ufficializza il colpo Tissone

Tissone ha iniziato nel settore giovanile del Club Atletico Independiente (con lui c'era il Kun Agüero). In patria ha poi vestito le maglie di Lanus e Club Atletico Arsenal. Lì fu scoperto dall'Udinese, con cui arrivò alla Primavera, prima di trasferirsi all'Atalanta, sempre nella formazione giovanile. Prestito alla Pro Sesto, in C2, prima di volare in Spagna, nella seconda squadra del Malaga, e ancora in Portogallo, tra terza serie e Liga (con il Vitoria Setubal). Ha giocato anche in Costa Rica con il Carmelita, prima di tornare in Italia per giocare nei dilettanti. Nel 2021 ha giocato prima nel Ciliverghe e poi a Bolzano, dove ha appena alzato al cielo la Coppa Italia regionale.