Eccellenza, il ds Giannandrea saluta il Sambuceto

Centrata la salvezza in Eccellenza dopo una stagione più difficile del previsto (in cui ha giocato la finale di Coppa Italia contro L'Aquila), il Sambuceto inizia a programmare la prossima stagione. Lo farà senza il direttore sportivo Giancarlo Giannandrea, che ha annunciato sui social il suo addio al club Viola: "Dieci mesi lunghi intensi dove ho ulteriormente arricchito il mio bagaglio di esperienze calcistiche. Le strade tra me ed il Sambuceto calcio si dividono", le parole di commiato di Giannandrea.

"Ci tengo a ringraziare per l'opportunità e fiducia che mi è stata concessa in questi mesi tutti i dirigenti del club viola, lo staff tecnico/medico e soprattutto voi i veri protagonisti in campo i calciatori e gli infaticabili e insostituibili magazzinieri. Grazie di tutto", la chiusura.

Giannandrea adesso rifletterà su alcune soluzioni per il suo futuro nel calcio regionale o su palcoscenici nazionali: "C'è qualcosa in ballo, vedremo nelle prossime settimane".