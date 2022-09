Eccellenza: doppio colpo del Sambuceto

Doppietta di acquisti in casa Sambuceto. La dirigenza viola mette a segno due nuovi colpi in vista del prossimo campionato di Eccellenza: approdano infatti alla Cittadella dello Sport Luca Orlando e Christian Ventola. Entrambi i giocatori provengono dal Chieti: la società del Sambuceto ha ringraziato con un comunicato ufficiale il sodalizio neroverde per la proficua collaborazione avviata in questa sessione di mercato.

Per quanto riguarda Orlando, si tratta di un centrale difensivo classe 1997 che vanta un passato trascorso quasi esclusivamente in categorie superiori, tra Pescara, Latina e Pineto. Christian Ventola, coetaneo di Luca Orlando, è invece un centrocampista con un ricco e importante passato fatto di esperienze tra i professionisti (Teramo, Maceratese e Arezzo) e di diverse presenze anche in Serie B con le maglie del Pescara e del Cittadella. E proprio il nuovo volto della linea mediana viola si mostra già carico e, senza giri di parole, dichiara: "L’ambizione con la quale giungo qui a Sambuceto è quella di vincere ogni domenica, e di provare a competere con chiunque sia in Coppa Italia che in campionato".