Dilettanti, ecco le date dei recuperi delle partite rinviate per neve

Si giocheranno quasi tutti mercoledì prossimo, 1° febbraio, i recuperi delle partite del calcio dilettantistico regionale rinviate causa neve lo scorso week-end. Dalla Promozione ai campionati giovanili, fino al calcio a cinque, sono tantissime le partite saltate in tutta la regione. La LND Abruzzo ha diramato ieri il comunicato ufficiale con il calendario dei match da recuperare nelle varie categorie e l'orario d'inizio degli stessi. In Seconda, diverse squadre del Chietino dovranno scendere in campo in un giorno infrasettimanale: il Guardiagrele, ma anche il derby Canosa - Città di Chieti. Nella C1 di calcio a cinque, in campo Lanciano e L'Aquila.

Dilettanti: le date dei recuperi

PROMOZIONE

Mercoledì 1/2/2023 Ore 15,00

Girone B (3^ Ritorno)

Lauretum 1952 – Casoli 1966

Penne 1920 – Turris Calcio Val Pescara

Rosetana - Favale

Mercoledì 8/2/2023 Ore 15,00

Girone A (2^ Ritorno)

Amiternina Scoppito – Pucetta

Celano Calcio – Real C. Guardia Vomano

Hatria Calcio – Montorio 88 Campo Atri

(Recupero del Girone A in data 8/2/23 per anticipo dello stesso girone a Sabato 4/2/23)

PRIMA CATEGORIA

Mercoledì 1/2/2023 Ore 15,00

Girone A (1^ Ritorno)

Ortigia – Universal Roseto

San Giuseppe di Caruscino – Angelese

Valle Peligna – Villa S.Sebastiano

Virtus Barisciano – Sportland Celano

Girone B (1^ Ritorno)

Casalanguida – Scerni

Draghi San Luca – Dinamo Roccaspinalveti

Girone C (1^ Ritorno)

Ari – Virtus Pescara

Girone D (1^ Ritorno)

Insula Falchi – Atletico Lempa

SECONDA CATEGORIA

Mercoledì 1/2/2023 Ore 15,00

Girone A (1^ Ritorno)

Capitignano 1986 – Scoppito

Marruvium – Aielli 2015

Montereale Calcio 1970 – Cesaproba

Pescina – Vestina San Demetrio

Girone B (1^ Ritorno)

Città di Chieti - Canosa Sannita

Guardiagrele 2016 – Roccacasale

Polisportiva Morronese – S.Anna

Girone C (1^ Ritorno)

Torrebruna – Audax

JUNIORES

Giovedì 26/1/2023

Girone B (4^ Ritorno)

Casalbordino - Ortona

Mercoledì 1/2/2023

GIRONE A (5^ RITORNO)

Valle Peligna - Amiternina

Giovedì 2/2/2023

Girone A (6^ Ritorno)

Luco Calcio - Celano

Pucetta Calcio / Fucense Trasacco

Girone B (6^ Ritorno)

Val di Sangro - Lettese

Giovedì 9/2/2023

Girone A (6^ Ritorno)

Amiternina Scoppito - L’Aquila