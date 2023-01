Dilettanti, tutte le partite rinviate per neve (finora)

Fine settimana di sport condizionato fortemente dal maltempo in Abruzzo, in particolare nell'entroterra. La neve caduta nelle ultime ore ha costretto molte società del calcio dilettantistico regionale (e del calcio a cinque) a rinviare le gare casalinghe in programma tra oggi e domani. Il Comitato regionale LND Abruzzo, dopo aver accolto le richieste dei club, ha ufficializzato l'elenco delle partite già ufficialmente rinviate a causa della neve, dalla Promozione in giù. Al momento si giocano regolarmente tutte le partite di Eccellenza. L'aggiornamento dell'elenco è fermo alle 15:30, questo significa che in caso di peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore potrebbe anche aumentare il numero delle gare rinviate. Diverse le partite che interessano il chietino, soprattutto nelle categorie inferiori. In Seconda, ad esempio, si ferma il Guardiagrele, ma salta anche il derby Canosa - Città di Chieti. Nella C1 di calcio a cinque, non si è giocata oggi la gara tra il Lanciano e L'Aquila.

PROMOZIONE

Celano Calcio – Real C. Guardia Vomano

Hatria Calcio – Montorio 88

Lauretum 1952 – Casoli 1966 (sabato)

Penne 1920 – Turris Calcio Val Pescara (sabato)

PRIMA CATEGORIA

San Giuseppe di Caruscino – Angelese

Insula Falchi – Atletico Lempa

Ortigia – Universal Roseto

SECONDA CATEGORIA

Capitignano 1986 – Scoppito

Marruvium Sp – Aielli 2015

Montereale Calcio 1970 – Cesaproba Calcio

Guardiagrele 2016 – Roccacasale

Torrebruna – Audax

Canosa Sannita – Città di Chieti

Polisportiva Morronese - S.Anna

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE

Campodipietra Femminile – Bellante Calcio Femminile

CALCIO A 5 SERIE C1

Futsal Lanciano – Academy L’Aquila Futsal (sabato)

CALCIO A 5 SERIE C2

Gioventù Biancorossa – Atletico Celano C5 (sabato)