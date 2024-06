Città di Chieti, entra Cristian Pollio e si punterà subito alla promozione: progetti e prospettive neroverdi [FOTO]

Si è svolta nella serata di Giovedi 6 Giugno la conferenza stampa del Città di Chieti che ha toccato a 360° gradi tutti i temi inerenti l’attività di Futsal e Calcio della società con un occhio al futuro che si prospetta davvero importante nei due settori strategigi del sodalizio: calcio e futsal. Alla presenza del Presidente Fabio La Valle, deii vicepresidenti Gianni Sebastiani e Fabrizio Proietto, dei Direttori Generali Stefano Di Renzo per la sez. futsal e Avv. Andrea Di Lizio per il calcio e del Consigliere comunale Dott. Vincenzo Ginefra, è stata presentata la grande novità dei neroverdi: l'ingresso del Dott. Cristian Pollio nel Città di Chieti per rilanciare ambizioni e sognare traguardi ancora più importanti.

Proprio il Dott. Pollio ha parlato di un prossimo campionato improntato all’obiettivo promozione dopo il fresco approdo in 1′ categoria e in generale di prospettive ambiziose per il Città di Chieti che vuole arrivare presto in palcoscenici più importanti. Lo stesso Pollio ha poi lanciato l’iniziativa di sua ideazione denominata “ci metto la firma”: una partecipazione di tifosi e sostenitori con una firma direttamente sulle maglie ufficiali della squadra. Il Presidente Fabio La Valle con una disamina a 360° gradi ha parlato dei risultati e degli obiettivi del Città di Chieti, invitando chiunque voglia dare una mano a farsi avanti “siamo una società aperta a chiunque voglia dare una mano al progetto”.

Quello degli impianti è stato un tema trattato sia dal Presidente La Valle che ha plaudito la politica di riorganizzazione e gestione degli impianti comunali, sia dal Consigliere Comunale Ginefra che ha fatto il punto su quanto fatto e su i passi futuri da compiere, confermando e ribadendo a nome dell’amministrazione comunale e dell’Assessore allo Sport Manuel Pantalone la piena disponibilità di impianti e spazi idonei allo svolgimento e programmazione di tutte le attività del Città di Chieti. Anche il Direttore Generale area Calcio Avv. Di Lizio è intervenuto sul capitolo impiantistica e ha espresso la piena disponibilità del Città di Chieti nella gestione e/o nell’intervento diretto o in collaborazione sinergica (come da proposta di supporto e collaborazione presentata alla Chieti Calcio).

Inoltre l’Avv. Di Lizio ha ricordato che da un punto di vista legale “gli impianti comunali non sono di uso esclusivo di chi li ha in gestione, poiché sono e restano di proprietà del comune e quindi ne va garantito l’uso pubblico”

Il Direttore Generale area Futsal Di Renzo ha invece puntato l’attenzione sulla comunicazione dei mass media, carente verso questa Società, chiedendo alla stampa locale di voltare pagina e dare lo spazio mediatico che meritano soprattutto i giocatori, i tecnici e i dirigenti del Città di Chieti “una società che fa della serietà il suo primo vessillo e che porta il nome e i colori di Chieti in tutto l’Abruzzo e in giro per l’Italia”.