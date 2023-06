Città di Chieti protagonista al Gran Galà del calcio abruzzese

Il teatro Caniglia di Sulmona si è tinto di neroverde: al secondo Gran Galà del calcio abruzzese, organizzato dalla LND Abruzzo, il Città di Chieti del presidente Fabio La Valle ha fatto il pieno di trofei e riconscimenti. La società è stato premiata per il campionato di calcio a cinque vinto dall’Under 17, mentre al vicepresidente Fabrizio Proietto la Coppa per il successo nel campionato Esport, mentre mister Fabiano Di Muzio ha vinto il premio per il miglior tecnico della serie C1 regionale di calcio a cinqie. A proposito di mister Di Muzio, la società teatina nell'occasione ha annunciato la sua conferma ufficiale sulla panchina neroverde per la prossima stagione (che la società potrebbe giocare nel campionato nazionale di serie B...).

Una conferma scontata visto l'ottimo lavoro svolto in queste due stagioni, dapprima la cavalcata in Under 19, poi con la vittoria sfiorata in in C1, che sa "tanto di vittoria con un’età media della rosa che sfiora a malapena i 20 anni. Il lavoro svolto coi giovani è sotto la lente di tutti, Di Muzio è stato soprattutto capace di creare un’amalgama eccezionale nello spogliatoio creando una squadra con un gioco eccellente e divertente, il migliore in C1. Con i dovuti scongiuri speriamo che a brevissimo la lettera della categoria possa trasformarsi, conferendo al mister, a tutto il gruppo di atleti ed all’intero movimento neroverde, un tributo in campo nazionale".