Chieti - Recanatese 1-0, prima vittoria casalinga per inaugurare l'anno del centenario neroverde

Inizia alla grande il 2022 calcistico del Chieti: in un colpo solo, la squadra di Lucarelli vince la prima gara casalinga della stagione, piega la capolista del girone e regala ai tifosi una partita tutto cuore e carattere per inaugurare l'anno del centenario del club.

Che la giornata fosse di quelle buone si era intuito dopo 6', quando dai piedi di Mariani era partita una punizione da posizione centrale verso la porta difesa da Urbietis, deviata in modo provvidenziale da un difensore marchigiano. La Recanatese, però, è una forza del girone F e lo ha dimostrato alla prima occasione: gran tiro di Sbaffo dalla distanza che c'entra in pieno la traversa. Brivido per tutti all'Angelini. Il Chieti ci prova con Di Mino che, dal lato destro, tenta il cross in mezzo, facile preda per Urbietis. Prima dell'intervallo, ancora la Recanatese in attacco con Sbaffo, anticipato da Pietrantonio che devia in angolo la sfera impedendo un'azione pericolosa dei leopardiani.

Nella ripresa subito l'episodio decisivo del match. La prima rete del nuovo anno e del centenario arriva al 5': punizione di Pietrantonio da posizione centrale che si stampa sul palo, sulla ribattuta Fabrizi fa tap in e sblocca il match. Al 20' della ripresa occasionissima per la Recanatese con Sbaffo che a botta sicura a due passi da Forti tira ma la palla esce fuori di pochissimo. Insiste la squadra marchigiana con un gran tiro di Grieco, Forti respinge e un difensore neroverde spazza via la sfera.

Nel finale, però, gli ospiti calano alla distanza e Lucarelli gestisce il match, anche approfittando dei cambi e di una panchina ora più lunga e completa. Il Chieti può festeggiare la sua prima vittoria casalinga, in una domenica da ricordare.

Il tabellino

CHIETI: Forti, Chiacchia, Siragusa, Mele, Bassini, Pietrantonio, Di Mino, Mariani, Fabrizi (29' s.t. El Ouazni), Ventola (42' s.t. Coulibaly), Orlando (36' s.t. Verna). A disposizione: Fusco, Di Renzo, Consorte, Susi, Puglielli, Cavaliere. All.: Alessandro Lucarelli

RECANATESE: Urbietis, Meloni, Quacquarelli (44' s.t. Capitani), Gomez, Pacciardi, Ferrante, Minicucci (27' s.t. Raparo), Grieco (27' s.t. Ferretti), Defendi (20' s.t. Minella), Sbaffo, Senigagliesi. A disposizione: Amadio, Marafini, Alessandretti, Alessandrini, Sopranzetti. All.: Giovanni Pagliari

ARBITRO: Fantozzi (Civitavecchia).

RETE: 5' s.t. Fabrizi.

NOTE: ammoniti Ventola (C), Grieco (R), Mariani (C), Ferrante (R); recupero 5' s.t.