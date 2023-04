Per il Chieti un pari in rimonta

Squadra in casa

Squadra in casa Chieti Calcio

Al ‘Riviera delle Palme’ il Chieti conquista un ottimo punto contro il Porto d’Ascoli. Padroni di casa in vantaggio al 13′ con Sensi, Cesario rimette tutto in equilibrio al 43′. Finisce in parità un match ad alta tensione.

La cronaca

Succede tutto nel primo tempo. Marchigiani avanti prima del quarto d'ora. Calcio di punizione, Napolano mette in mezzo un pallone forte e teso che attraversa tutta l’area, Sensi sbuca sul secondo palo e di piatto mette in porta. L’ha sbloccata sul palla inattiva il Porto d’Ascoli.

Il Chieti pareggia prima dell'intervallo. Cross di Mercuri e colpo di testa di Cesario che trova la rete sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nell'intervallo qualche parola di troppo tra i due tecnici, ne fa le spese Chianese, che viene espulso.

Nella ripresa poche emozioni, con le squadre che nel finale si accontentano del pari.

Porto d'Ascoli - Chieti 1-1: il tabellino

PORTO D’ASCOLI: Testa, Petrini (dal 78′ Spagna), Passalacqua (dal 71′ Rovinelli), Sensi, Verdesi (dal 71′ Buonavoglia), Rossi, Napolano, Battista (dal 87′ Sowe), Zoboletti, Evangelisti (dal 56′ Parolisi), D’Alessandro. A disposizione: Finori, Troiani, Clerici, Fratini, All. Ciampelli

CHIETI: Serra, Spinelli, D’Innocenzo, Liepa, Di Renzo, Salto, Masawoud (dal 46′ Barbetta), Mercuri (dal 91′ Di Prisco), Mancini, Rossi (dal 71′ Anticoli), Cesario (dal 77′ Marino). A disposizione: Vitiello, Bregasi, Paglia, Di Meo, Riosa. All. Chianese

Marcatori: 13′ Sensi (Porto d’Ascoli), 43′ Cesario (Chieti).

Arbitro: Maicol Guiotto (Schio).

Ammonizioni: Rossi, Passalacqua, Testa (Porto d’Ascoli) | Masawoud, Rossi (Chieti).