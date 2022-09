E' un Chieti giovane e vincente

Parla Amato (2004)

Esordio dal 1' nelle Marche anche per Francesco Amato, centrocampista classe 2004: "Ero entrato due volte a gara in corso ma iniziare da titolare è stato diverso. Ero emozionato perché giocare in uno stadio cosi caldo non è semplice ma dopo il calcio d’inizio ho pensato solo a lottare per la maglia. Il merito va dato ai due mister che mi trasmettono fiducia e tranquillità durante la settimana e quindi alla fine mi sentivo pronto. E’ stata una partita molto dura, dal primo all’ultimo minuto di gioco. Lo spirito di squadra è stato fondamentale per portare a casa i tre punti. Non sono parole di rito ma voglio davvero ringraziare il gruppo perché mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Inoltre, voglio esprimere la mia gratitudine al Direttore Sartiano per la possibilità che mi ha concesso e per la sua immensa disponibilità”.