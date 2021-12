Casalbordino - 2000 Calcio Montesilvano 1-2, sprofondano i giallorossi

Il Casalbordino vede sempre più lontana la salvezza: il 2000 Calcio Montesilvano imbottito di giovani e carico di entusiasmo passa sul campo dei giallorossi 1-2, nonostante sia costretto a giocare in inferiorità numerica per oltre un'ora.

L'ex attaccante del Chieti porta via un successo pesantissimo che riscatta il ko interno della settimana scorsa contro il Giulianova: di Maiorani e Di Primio i gol-vittoria. Un rigore di Della Penna prima del fischio finale fa sperare il Casalbordino, ma non c'è tempo per rientrare in partita ed evitare la sconfitta.

Il patron giallorosso Santoro rammaricato e anche preoccupato per la china pericolosa presa dalla squadra: "Faccio mea culpa, abbiamo commesso troppi errori. Abbiamo bisogno di un attaccante, dopo il ko di La Selva che dovrà operarsi. Ci stiamo muovendo con trattative importanti, a breve chiuderemo. I gol subiti? Non sono lì i problemi, si è visto anche oggi. Mercoledì prossimo a Penne non si può sbagliare? Era la stessa cosa contro il Montesilvano. Non voglio piangermi addosso, ma sono davvero preoccupato...".

Il tabellino

Reti: 3’st Maiorani (M, rig.); 34’st Di Primio (M), 41’st Della Penna (C, rig.)

CASALBORDINO: Tano, Falcone (16’st Budano), Lapenna (26’st Galante C.), Trisi (46’st Paglione), Giuliano, Seck, Gagliano, Della Penna, Moschini (26’st Ciancaglini), Mangiacasale, De Santis. A disposizione: Di Sciascio, Bologna, Galante S., Colasante, Colangeli. All. Benedetti.

MONTESILVANO: Ubertini, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa S., Marcedula, Barbarossa F., Sammaciccia, Ettorre (36’pt Lupinetti), Daka (19’st Di Primio), Maiorani (45’st Piovani), Marrone. A disposizione: Mastrogirolamo, Buccione, Mammarella, Bassi, Iezzi, De Marco. All. Antignani.

Arbitro: Ferdinando Carluccio de L’Aquila.

Ammoniti: De Santis (C), Tano (C), Budano (C), Della Penna (C), Daka (M); Espulso: 30’pt Sammaciccia (M), 50’st Tano (C).