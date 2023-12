Chieti, due novità per Campobasso: diretta tv e Giuseppe Caterino

Dopo l'addio di Michele SpinelliI, il Chieti Fc ha battuto un colpo di mercato. In entrata è stato infatti ufficializzato il tesseramento di Giuseppe Caterino, difensore classe 2005 e dunque under. Con un trascorso nel settore giovanile della Virtus Vasto e in seguito in quello della Vastese, nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Vastogirardi ed ora sbarca alla corte di mister Chianese per rimpolpare la pattuglia di baby e fornire una nuova alternativa di prospettiva alla retroguardia. Sarà già disponibile per la prossima partita, anche se probabilmente non verrà schierato dall'inizio.

Campobasso- Chieti sarà trasmessa in diretta su Rete8: è il match clou della 16esima giornata del Girone F del campionato di serie D e sarà diretto da Vittorio Emanuele Teghille di Collegno. Mister Chianese avrà tutti disponibili, eccetto lo squalificato Alessandro Gatto e l’infortunato Antignani. Rientra, invece, Postiglione. Considerando le caratteristiche dell’avversario Chianese potrebbe optare per un cambio di modulo, puntando sul 4-4-2 per fare densità a centrocampo e chiudere le fonti di gioco molisane. E' il reparto mediano, infatti, quello migliore dei padroni di casa ed imbrigliarlo potrebbe essere determinante per le sorti di un match da non fallire.. Percorso quasi netto in casa per i molisani: 6 vittorie e la sconfitta con L’Aquila. Si preannuncia dunque una sfida difficile per Fall e compagni che non saranno soli in Molise.

In Molise saranno infatti in almeno 300 i tifosi neroverdi al seguito. Nel Campobasso rientra dalla squalifica Alessio Rasi, ex Pescara in C nell'anno Auteri-Zauri. La società rossoblu oggi ha ufficializzato l’ingaggio dell’abruzzese Alessio De Cerchio, classe ‘97, cresciuto nel vivaio del Pescara con cui ha esordito anche in B. Ha vestito anche le maglie di Lanciano, Giulianova e Vastese in Abruzzo ed ha giocato anche a Malta. Arriva dalla Luparense (serie D), dove ha già realizzato 6 reti.