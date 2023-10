Entusiamo alle stelle a Chieti: sarà esodo neroverde per il derby di Avezzano

La capolista teatina da record è attesa da un importantissimo banco di prova, adesso. Domenica la banda Chianese, dalla porta immacolata e dalla vetta consolidata e diventata solitaria domenica scorsa, sarà di scena ad Avezzano per uno dei derby d'Abruzzo in Serie D. In archivio i neroverdi hanno già messo una vittoria in una sfida tutta abruzzese, quella interna con L'Aquila, ed ora sono chiamati ad affrontare la terza forza del torneo, che a quota 11 sogna lo sgambetto e l'aggancio, magari agevolandosi di un mezzo passo falso di almeno una tra Sambenedettese e Fossombrone che sono in mezzo alle due contendenti di domenica a quota 12 punti. In città c'è grandissimo entusiasmo e la tifoseria seguirà in massa la squadra e avrebbe fatto registrare numeri ben superiori a quelli che in realtà sono disponibili per la trasferta marsicana.

Per il derby di domenica 22 ottobre alle ore 15:00, allo “Stadio dei Marsi”, infatti, per il “Settore Ospiti Distinti” saranno messi a disposizione 450 tagliandi al costo di 8,00 + diritti di prevendita (PREZZO UNICO).

I tagliandi saranno nominativi e potranno essere acquistati esclusivamente on-line sul circuito di biglietteria GO2 (www.go2.it) a partire da mercoledì 18 ottobre fino a sabato 21 ore 19:00. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare il biglietto presso il botteghino dello stadio. Per l’accesso all’impianto occorre necessariamente presentarsi con il documento di riconoscimento in corso di validità.