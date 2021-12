Aurora Alto Casertano – Chieti 1-2, prosegue la serie utile dei neroverdi

Il Chieti non spreca il jolly e in trasferta continua a raccogliere punti (otto partite senza perdere lontano da casa): pur soffrendo, e andando inizialmente in svantaggio, la squadra di Lucarelli vince in Campania sul campo del fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Il 2 a 1 a favore dei neroverdi basta e avanza per allungare la serie utile a tre partite, di cui due vinte e una pareggiata. Salendo a 18 punti, i ragazzi del patron Trevisan allontanano la zona calda dei play-out.

Il tecnico lascia fuori Akammadu per dare spazio al nuovo acquisto Orlando dal 1'. I gol, però, portano le firme di un difensore (Siragusa, per lui primo centro stagionale) e di un esterno (Consorte, che segna per la seconda partita di fila). Dopo il gol iniziale di Romeo, il Chieti ci mette pochi minutui a raddrizzare la giornata. Nella ripresa, i padroni di casa restano in dieci e i teatini chiudono i conti trovando il raddoppio dopo un quarto d'ora.

Domenica prossima all'Angelini derby di fuoco contro il Pineto: il Chieti cerca ancora la prima vittoria casalinga della stagione. I tifosi sperano di chiudere con un successo un 2021 comunque da ricordare.

Il tabellino

Aurora Alto Casertano: Kuzmanovic; Sannia; Indelicato; Amabile; Monteleone; De Carlo; D’Orta; Balsamo; Vita; Maydana; Romeo. Allenatore: Campana.

Chieti: Fusco; Di Renzo; Siragusa; Mariani; Consorte; Pietrantonio; Di Mino; Ventola; Fabrizi; Verna; Orlando. Allenatore: Lucarelli.

Arbitro: Okreti di Gradisca d’Isonzo.

Marcatori: 6′ pt Romeo (A), 15′ pt Siragusa (C), 15′ st Consorte (C).

Risultati

Atletico Fiuggi-Vastese 1-4; Aurora Alto Casertano-Chieti 1-2; Montegiorgio-Samb 2-0; Nereto-Fano 0-2; Pineto-Notaresco 1-1; Porto d’Ascoli-Vastogirardi 3-2; Recanatese-Matese 4-0; Tolentino-Castelnuovo Vomano 3-0; Trastevere-Castelfidardo 1-1.

Classifica

Recanatese 33; Trastevere 31; Porto d’Ascoli 27; Atletico Fiuggi 25; Tolentino 23; Notaresco e Castelfidardo 22; Pineto 21; Chieti 18; Matese e Vastese 17; Montegiorgio 16; Castelnuovo, Fano e Vastogirardi 15; Samb 12; Nereto 6; Aurora Alto Casertano 2.

Prossimo turno (domenica 19/12)

Fano-Atletico Fiuggi; Castelfidardo-Recanatese; Castelnuovo Vomano-Porto d’Ascoli; Chieti-Pineto; Matese-Aurora Alto Casertano; Notaresco-Montegiorgio; Samb-Tolentino; Vastese-Trastevere; Vastogirardi-Nereto.