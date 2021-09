Ora è ufficiale: Francesco Agnello è un nuovo giocatore della Vastese.

Il 29enne siciliano di Mazara del Vallo è il colpo annunciato nei giorni scorsi dal presidente Bolami, che aveva parlato anche a Chieti Today dell'arrivo imminente di un mediano dalla C.

Agnello sarà un rinforzo di spessore per l’allenatore Fulvio D’Adderio. Da oggi sarà già in gruppo, ma è difficile che possa essere convocato per la trasferta di Fano. Debutto fissato per la sfida contro il Vastogirardi all'Aragona.

Un vero colpo per i biancorossi con un giocatore che ha oltre 220 presenze in C nel suo curriculum.

Il comunicato ufficiale: "Francesco Agnello è un nuovo giocatore della Vastese.

Centrocampista siciliano, classe 1992, già con esperienze in Abruzzo, a L’Aquila, tra C2 e C1 (79 presenze) negli anni dal 2011 al 2014, ed altre stagioni in Serie C con le maglie di Melfi, Catanzaro, Albinoleffe e Rimini (più di 150 presenze). Profilo di alto spessore, a livello di talento e di esperienza, nella passata stagione all'opera in Serie D con il Siena.

Ad accogliere Agnello, all'Aragona, prima di completare le formalità di rito assieme al segretario Nicola Buracchio, i presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta, il dg Andrea Masciangelo, il ds Nicola D'Ottavio, il dirigente Maurizio Sabelli, Alfonso Sabelli di Antenore Energia ed il team manager Elenio Di Filippo. Il giocatore si metterà da domani a disposizione di mister Fulvio D'Adderio e del suo staff tecnico. Benvenuto in biancorosso, Francesco".