Il fair play di Julian nel derby di Lanciano: sbaglia il rigore che non c'è

“Sono stato il protagonista di questo gesto, ma il merito non è solo mio, ma di tutta la squadra. Io ho solo calciato il rigore in quanto rigorista. Certo, stavamo vincendo, ma lo avrei fatto anche nel caso in cui fossimo stati in svantaggio. Soprattutto perché conosco diversi ragazzi dell’Academy, con i quali frequento il Centro Federale, e segnare un rigore che non c’era sarebbe stata per me una mancanza di rispetto nei loro confronti”, ha detto Julian.