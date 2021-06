Calcio Femminile: il Chieti supera il Monreale (2-1) e chiude il campionato al secondo posto

Il Chieti Calcio Femminile chiude il campionato con un successo e chiude il campionato al secondo posto. Le teatine all’antistadio “Valle Anzuca” di Francavilla al Mare vincono 2-1 e si portano a 45 punti in classifica dietro il Palermo promosso in Serie B.

A fine gara il saluto a due bandiere della squadra, Benedetti e Gangemi, che dopo nove lunghi anni lasciano il sodalizio neroverde.

Contro il Monreale non è stata una partita facile visto il fatto che le siciliane erano venute in Abruzzo per conquistare la salvezza e anche il gran caldo che ha condizionato non poco il gioco.

Mister Lello Di Camillo ritrova il capitano Giada Di Camillo e Stivaletta che tornano dopo la squalifica, per il resto in campo le stesse che hanno vinto a Lecce.

La cronaca si apre al 3' con una grande occasione per il Chieti: lancio di Giulia Di Camillo per Carnevale che si invola verso la porta sul filo del fuorigioco, tira, ma la sua conclusione finisce di un soffio a lato.

Al 14' una punizione di Esposito finisce alta di poco. Un minuto dopo un’imprendibile D’Intino, alla fine fra le migliori in campo, pesca bene Stivaletta che di testa mette il pallone fra le braccia di Figuccia.

Al 17' Cutillo impegna severamente Figuccia che si salva in angolo. Ancora D’Intino fugge alle avversarie e mette un invitante pallone verso il centro dell’area siciliana, ma Carnevale non ci arriva per pochissimo.

Al 29' a seguito di una punizione di Giulia Di Camillo la sfera viaggia pericolosamente quasi sulla linea di porta, ma nessuna neroverde riesce a metterla in rete.

Al 31' il Chieti passa in vantaggio con un gran tiro di Giada Di Camillo che sorprende Figuccia, un po’ indecisa nell’occasione.

Il Monreale reagisce e trova il pareggio appena tre minuti più tardi: lancio in avanti per Ribellino che approfitta di un buco difensivo e, dopo aver scartato Falcocchia, mette dentro.

Il primo tempo si chiude dunque sull’1-1.

La ripresa si apre ancora nel segno del Chieti. Al 5' Figuccia deve fare gli straordinari per impedire a Carnevale di segnare. Ancora l’estremo difensore del Monreale si oppone benissimo al gran tiro di Stivaletta deviando il pallone in angolo.

All’8' però le neroverdi passano in vantaggio: Romeo pesca benissimo Carnevale che di testa non lascia scampo a Figuccia. È la rete che decide il match.

Al 20' Stivaletta lancia Carnevale, ma Figuccia esce a valanga sui suoi piedi mettendo in angolo.

Cinque minuti dopo un tiro di prima intenzione di Stivaletta finisce alto.

Al 33' sospetto tocco di mano in area di una giocatrice del Monreale,ma il direttore di gara lascia proseguire il gioco. Al 38' le siciliane mettono paura al Chieti quando Ribellino non aggancia il pallone a pochi passi dalla porta. Al 41' Stivaletta pesca benissimo Vukcevic, ma Figuccia riesce a mettere la sfera in angolo.

Nei minuti di recupero Di Sebastiano, entrata al posto di Romeo, con un colpo d’esterno mette in movimento Vukcevic, ma il tocco dell’attaccante neroverde a scavalcare il portiere non ha gli effetti sperati ed il pallone finisce alto.

Si chiude il match sul 2-1 per il Chieti. Entrambe le squadre possono festeggiare: le neroverdi un secondo posto favoloso e le siciliane una sofferta ma meritata salvezza conquistata proprio all’ultima giornata.

TABELLINO

CHIETI CALCIO FEMMINILE - MONREALE 2-1

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, Ferrazza, Benedetti (10' st De Vincentiis), Cutillo, Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale (22' st Colavolpe), Esposito,D’Intino (20' st Vukcevic), Romeo (10' st Di Sebastiano).

A disp.: Seravalli,Galluccio,Venditti, Colecchi, Di Lodovico.

All.: Di Camillo Lello

Monreale: Figuccia, Barone (36' st Carollo), Incontrera, Ravvolgi, Todaro, Priolo, Viscuso, La Mattina, Ficarotta (34' st Marrone), Ribellino, Purpura (15' st Bevilacqua).

A disp.: Cali.

All.: Rizzolo Andrea

Arbitro: Rossini di Torino

Assistenti: Di Rocco di Pescara e Groth di Teramo

Marcatrici: 31' pt Di Camillo Giada, 34' pt Ribellino, 8' st Carnevale

Ammonite: Stivaletta e Cutillo (C); Incontrera (M)