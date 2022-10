Calcio a 5: l’arbitro teatino Gianluca Rutolo debutta in Serie A

Gianluca Rutolo debutta in serie A2. Sabato 29 ottobre l'arbitro della sezione di Chieti è stato designato per il match tra Assaporto Melilli e Sandro Abate Five Soccer (fischio d’inizio ore 15) che si disputerà al Pala Villas Mundo di Melilli (Siracusa), unitamente all’arbitro Fabio Malandra della Sezione di Avezzano e al Cronometrista Vincenzo Lo Presti della Sezione di Enna.

Rutolo, diventato Arbitro nel 1998, ha prima, nel calcio a 11, ricoperto i ruoli di arbitro Cai (Commissione arbitri interregionale) e da assistente arbitrale la CanD (Commissione arbitri nazionale Serie D), per poi transitare nel Futsal.

Il 1 Luglio 2016 ha debuttato a livello nazionale nella Can 5 (Commissione arbitri nazionale Calcio a 5) dirigendo numerose gare di Serie B prima di giungere all’esordio in Serie A2 nel Febbraio 2020 nella gara tra Barletta Calcio a 5 e CUS Molise.

A Luglio 2022 la promozione alla Can 5 Élite, la commissione arbitri di Serie A. Rutolo dal 2015 ricopre il ruolo di presidente della sezione arbitri teatina.

La sezione di Chieti al momento annovera due associati nelle massime categorie nazionali: Francesca Di Monte, assistente Arbitrale regolarmente impegnata in Serie A e in campo internazionale, e Gianluca Rutolo, appunto che riporta Chieti nella massima categoria del Futsal dopo più di 20 anni.