Inizia con un passo falso il campionato del Chieti Basket 1974

Passo falso teatino in quel di Vicenza per il Chieti al debutto in campionato. Si sapeva che la prima gara fosse un'incognita: ai biancorossi teatini non basta un buon quarto periodo per uscire indenni dal Veneto in un match nel quale il top scorer dei padroni di casa è stato Cucchiaro con 24 punti, Tiberti ne realizza invece 20 nel 92-79 finale.

L’avvio dei padroni di casa è veemente e, dopo un break di 7-0 firmato Cucchiaro-Terenzi, coach Aniello chiama timeout: sono trascorsi poco più di 2 minuti di gioco. Ciribeni e Berra provano a scuotere i teatini ma i padroni di casa muovono bene la palla in fase offensiva e così, al giro di boa del primo periodo, il parziale è di 14-4. L’attacco di Chieti continua a fare fatica, Cucchiaro è inarrestabile in fase offensiva e così, al decimo, il tabellone recita 22-9.

Ciribeni e Paesano sbloccano l’attacco abruzzese ma un ispirato Brambilla fa toccare ai suoi il massimo vantaggio dopo poco più di 2 minuti di secondo quarto (30-14). Il leitmotiv della gara non cambia, Vicenza è ordinata in difesa e cinica in attacco, Chieti difetta di precisione in fase offensiva e così, al giro di boa del secondo quarto, il parziale è di 36-22. I teatini provano a rifarsi sotto a 01:26 dalla pausa lunga ma uno sciagurato fallo di Reale su un tentativo da oltre l’arco di Brescianini permette ai padroni di casa di tirare il fiato: coach Aniello chiama nuovamente timeout a 01:10 da fine secondo periodo (45-31). Rodriguez realizza un 2/2 a cronometro fermo, Cucchiaro risponde con un 1/2: al ventesimo, il risultato è di 46-33.

L’avvio di terza frazione è da dimenticare, Cucchiaro e Riva portano dopo meno di 1 minuto i padroni di casa su un comodo 50-33. Terenzi fa toccare ai suoi il massimo vantaggio ma Paesano, Cena e Del Testa rispondono presente: dopo 3 minuti di gioco, il parziale è di 54-39. Del Testa prova a scuotere i suoi da oltre l’arco ma la poderosa schiacciata di Riva e l’antisportivo sanzionato a Cena permettono ai padroni di casa di riportarsi sul 58-42 al giro di boa della terza frazione. L’attacco veneto continua ad essere una macchina perfetta, Chieti non riesce ad entrare in partita: a 03:11 dall’ultimo mini break, il risultato è di 69-46. Vicenza dilaga, Chieti prova a contenere i danni: al trentesimo il parziale è di 73-56.

Campiello e Cernivani provano a far scappare definitivamente i padroni di casa, Tiberti risponde da sotto: dopo 01:30 di quarto periodo il risultato è di 77-58. Paesano e Berra accorciano, coach Cilio chiama timeout dopo 2 minuti e mezzo di quarto (77-62). Chieti stringe le maglie in difesa e, affidandosi alle giocate di Tiberti in situazione di post, si riporta sul -11 a poco più di 4 minuti di gioco (80-69). I teatini continuano a crederci e, a 01:36 dal termine della contesa, scollinano la doppia cifra di svantaggio, con coach Cilio che chiama timeout (83-74). Del Testa da oltre l’arco porta Chieti a due possessi pieni di svantaggio ma un canestro dalla media di Cucchiaro consente ai padroni di casa di tirare il fiato: a 00:36 dal termine, il parziale è di 85-77, con coach Aniello che chiede un minuto di sospensione. Gli ultimi minuti di bagarre sono ininfluenti ai fini del risultato finale: al quarantesimo, il tabellone si attesta sul 92-79.

Il tabellino:

Civitus Allianz Vicenza – Chieti Basket 1974 92-79 (22-9; 46-33; 73-56)

Civitus Allianz Vicenza : Brambilla 11, Terenzi 9, Brescianini 12, Cernivani 10, Antonietti 6, Fall NE, Ambrosetti 6, Cucchiaro 24, Pendin NE, Riva 8, Campiello 6, Pavan NE.

Chieti Basket 1974: Del Testa 8, Paesano 18, Cena 9, Rodriguez 10, Reale 2, Tiberti 20, Ciribeni 6, Berra 6, Masciopinto NE, Leonetti NE.