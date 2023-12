Scritte offensive al PalaBCC, il Vasto Basket annuncia di ricorrere alle vie legali

Una scritta offensiva sui muri esterni del palazzetto dello sport di Vasto ha agitato la vigilia del derby con l'Air Termoli, che però si giocava in Molise (vittoria abruzzese per 65-79). Partita sentitissima dalle due tifoserie, già in passato le partite tra le due squadre hanno dato più di uno spunto di cronaca extra-sportiva ma in questa circostanza il Consiglio Direttivo della GE.VI. Vasto Basket ha preso posizione denunciando l'accaduto con tanto di foto (che correda anche questo articolo) e duro comunicato ufficiale.

La scritta sul muro esterno è da paragonare a una vera e propria violenza fisica, non solo contro i tifosi della Vasto Basket, ma contro la città tutta che non avrebbe motivo di esistere se ci fosse il minimo motivo di rivalità sportiva che a Vasto non si percepisce e che appare del tutto “unilaterale”.

In un periodo storico dove lo sport più di tutti dovrebbe combattere ogni tipo di violenza (fisica, verbale, psicologica) e nella quale la F.I.P. è direttamente impegnata nel contrastare un fenomeno intollerabile, essere coinvolti nostro malgrado, in questa spirale inconcepibile nella quale i cori dagli spalti, al 90%, vengono utilizzati per offendere gli avversari e non per incitare i propri atleti, ci obbliga a vivere in una realtà che non ci appartiene.