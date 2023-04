Serie A2, una solida Chieti si impone contro la Kienergia Rieti

Squadra in casa

Squadra in casa Chieti Basket

Una Mokambo che fa la voce grossa sotto le plance (50 rimbalzi a 34) ha la meglio contro una mai doma Rieti.

LA CRONACA - I biancorossi hanno ben 5 uomini in doppia cifra, con Mastellari che realizza 19 punti. Ai reatini non bastano i 23 di Tucker. La Mokambo parte subito forte con il duo Mastellari-Roderick, Rieti risponde dopo 2 minuti di gioco con il tiro dalla mattonella pesante di Tassone (4-3). Rieti mette la testa avanti con i liberi di Tucker ma la Mokambo, sfruttando anche il gioco spalle a canestro di Bartoli, a 4 minuti dal termine della prima frazione piazza un parziale di 10-0 e si porta sul 14-5, con coach Ceccarelli che chiama timeout. Tucker e Timperi provano ad accorciare, Serpilli e Mastellari portano i biancorossi sul +10 a 3 minuti da fine quarto (19-9). Ancellotti trascina i biancorossi sul +11 (21-10) ma Tucker e Timperi continuano a far male alla difesa abruzzese: al decimo, il parziale è di 21-14.

Dopo un avvio di quarto con le polveri bagnate da ambo le parti, Jackson sblocca i padroni di casa da oltre l’arco dopo più di 2 minuti di gioco (24-14). Spizzichini porta i biancorossi sul +12, Rieti risponde con Paci al giro di boa della seconda frazione (26-16). Chieti perde la via del canestro, gli ospiti si riportano sotto la cifra di svantaggio, costringendo coach Rajola al timeout a 4 minuti dall’intervallo lungo (26-18). I biancorossi escono molto bene dal timeout, stringono le maglie in difesa e, grazie al duo Roderick e Mastellari, toccano il massimo vantaggio (32-18) a 02:30 dalla pausa lunga, con coach Ceccarelli che vuole parlarne con i suoi. Mastellari realizza da oltre l’arco, Tucker commette antisportivo e la Mokambo, grazie ai liberi di Spizzichini e alla poderosa schiacciata di Ancellotti, vola sul +21 a 2 minuti da fine quarto (39-18).

Rieti prova ad accorciare con Bonacini e i liberi di Del Testa, Ancellotti fa 1/2 a cronometro fermo e coach Ceccarelli chiede nuovamente il minuto di sospensione, ad 1 minuto dal termine del secondo quarto (40-22). Bonacini realizza dalla media, il tiro di Roderick si stampa sul ferro: al ventesimo, il parziale è di 40-24. L’avvio di quarto di Chieti è da incubo, Rieti ne approfitta giocando sotto le plance, con Tucker che realizza 2 2+1 di fila, riportando gli ospiti sul -10 (40-30). Chieti non riesce a ritrovare la via del canestro, Tassone punisce da oltre l’arco e coach Rajola è costretto al timeout dopo meno di 2 minuti di gioco (40-33).

La Mokambo esce benissimo dal minuto di sospensione e, con la tripla di Roderick e due ottimi pick’n roll sull’asse Bartoli-Ancellotti, i teatini piazzano un controbreak di 7-0 (47-33). Tucker accorcia a cronometro fermo ma la tripla di Spizzichini ed il canestro da sotto di Ancellotti riportano Chieti a distanza di sicurezza, a 4 minuti dall’ultimo mini break (52-35). Del Testa, Tucker e Rotondo non demordono, con gli ospiti che ad 1 minuto da fine quarto si portano sul -11 (55-44). Gli ultimi canestri vengono tutti a cronometro fermo, con Ancellotti e Bonacini che fanno ½ mentre la mano di Jackson non trema: al trentesimo, il parziale è di 58-45.

Nell’ultima frazione si sente il peso dell’incontro, con entrambi gli attacchi che sembrano bloccati: a Tucker risponde Spizzichini e così, a poco meno di 3 minuti da fine quarto, il parziale è di 60-47. Rieti si sblocca da oltre l’arco e così, con le bombe di Del Testa e Maglietti, si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio, con coach Rajola che chiama timeout a 06:18 (60-53). La gara prosegue sul filo dell’equilibrio: dopo che entrambe le squadre vanno a segno dalla lunetta, alla tripla di Del Testa risponde Serpilli con la stessa moneta, con coach Ceccarelli che chiama timeout a 03:41 dal termine (67-58). Del Testa è un uomo in missione ma Mastellari risponde presente e, con Ancellotti che schiaccia il tap-in dopo l’errore di Bartoli, coach Ceccarelli chiede di nuovo il minuto di sospensione a 01:34 dalla fine della contesa (72-61). La Mokambo macchia le proprie percentuali a cronometro fermo, Del Testa è l’ultimo ad arrendersi ma la tripla di Mastellari fa attestare il risultato sul 79-67 finale.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI BASKET 1974 – KIENERGIA RIETI 79-67 (21-14; 40-24; 58-45)

IL TABELLINO- CAFFÈ MOKAMBO CHIETI BASKET 1974 79: Ancellotti 16, Spizzichini 10, Jackson 5, Roderick 14, Mastellari 19, Bartoli 4, Thioune 0, Reale 0, Febbo NE, Serpilli 11.

KIENERGIA RIETI 67: Tucker 23, Rotondo 2, Del Testa 19, Tassone 6, Bonacini 5, Geist NE, Paci 5, Timperi 4, Maglietti 3, Jhon NE, Nonkovic 0, Naoni NE. Federico Ionata – Addetto Stampa Caffè Mokambo Chieti Basket 1974