Serie A2, finale amaro per la Mokambo Chieti: è Roma a festeggiare

Dopo una gara vietata ai deboli di cuore, la Caffè Mokambo Chieti esce sconfitta sul finale: al quarantesimo, il tabellone recita 79-83, in favore della E-Gap Stella Azzurra Roma.

LA CRONACA- Per i padroni di casa il miglior marcatore è Jackson (18 punti), per i laziali, prestazione da incorniciare di Wilson (21 punti). L’avvio della Mokambo è piuttosto soft, i romani ne approfittano con la bomba di Nikolic e i due liberi di Givens (0-5 dopo poco più di 1 minuto di gioco). La Mokambo dimostra però di essere in gara e, con Jackson a cronometro fermo, un coast to coast di Roderick ed una bomba di Serpilli, impatta la parità a quota 7 dopo poco meno di 3 minuti di quarto (7-7). I teatini non riescono a trovare le contromisure all’attacco romano e così, gli ospiti, piazzano un break di 0-7 a 6 minuti dal termine della prima frazione (7-14). La Mokambo prova a rientrare, la Stella Azzurra è brava a rispondere colpo su colpo ai tentativi di rimonta abruzzesi: a 04:30 da fine primo quarto, il parziale è di 13-19. La Stella continua a far male da oltre l’arco, Chieti approfitta del bonus dei capitolini, portandosi sul 17-22 a 3 minuti da fine quarto.

Roma continua a far male dalla mattonella pesante (5/7) la Mokambo rientra con Serpilli sul finale della prima frazione: al decimo, il parziale è di 23-30. La Mokambo realizza da oltre l’arco con Reale ma Roma è brava ad attaccare in transizione e così, dopo poco più di 2 minuti, coach Rajola è costretto al timeout sul +10 ospite (26-36). La Mokambo piazza un contro break di 4-0 ma la Stella Azzurra ritrova subito il bandolo della matassa, portandosi sul +7 con Ferrara dalla lunetta dopo poco più di 3 minuti di gioco (30-37). Ancellotti realizza da sotto, Ferrara risponde ma una bomba di Jackson porta coach Bechi al minuto di sospensione a 03:50 dalla pausa lunga (35-39). I biancorossi, iniziando a giocare sotto le plance, si riportano caparbiamente sul -3 a 3 minuti da fine quarto (38-41). La mano di Chiumenti non trema a cronometro fermo, Serpilli realizza da oltre l’arco ma Wilson, con una magia in penetrazione, va a segno: a 2 minuti da fine quarto, sul timeout di coach Rajola, il parziale è di 41-45.

Gli attacchi sporcano le proprie percentuali, le difese salgono di giri e la Mokambo ne approfitta con Spizzichini in penetrazione: al ventesimo, il parziale è di 43-45. La Mokambo continua a giocare sotto le plance e, con i liberi di Serpilli ed Ancellotti, si riporta sul -1 ad 1 minuto e mezzo dall’avvio del quarto (46-47). I teatini stringono le maglie in fase difensiva e con altri e due liberi di Ancellotti, si portano avanti dopo poco più di 2 minuti di gioco (48-47). La gara si fa maschia, Roma realizza con Innocenti e la bomba di Wilson, la Mokambo risponde con Roderick e Mastellari: a 03:41 dall’ultimo mini break, il parziale è di 53-54. Ancellotti inchioda al canestro, Chieti è avanti 55-54, con coach Bechi che chiama timeout a 3 minuti da fine quarto. La difesa di Chieti è ora da antologia, Jackson e Ancellotti portano Chieti al massimo vantaggio a 01:45 dall’ultimo intervallo (59-54). La gara si innervosisce, con gli arbitri che assegnano un tecnico a Roderick per proteste e con la Stella che, grazie all’esperienza e alla qualità di Giachetti, rientra pienamente in gara: al trentesimo, il parziale è di 60-59.

Rullo è un fattore da oltre l’arco, la Mokambo prova a rientrare a cronometro fermo e la bomba di Roderick: dopo 3 minuti di quarto, il parziale è di 65-65. Le due squadre sentono il peso dell’incontro, perdendo anche palloni banali: a 06:17 dalla fine della contesa, sul canestro di Givens, coach Rajola chiede il minuto di sospensione (65-67). Ancellotti pareggia, Innocenti spariglia le carte dalla lunetta ma Ancellotti da sotto è un fattore, con Chieti che si riporta sul +1 a 04:40 dal termine del match (69-68). Givens fa 1/2 dalla lunetta ma si fa perdonare da sotto e Wilson è freddo a cronometro fermo: a 3 dal termine, Roma è avanti di 4 (69-73). La Mokambo lotta, riesce a limitare sotto canestro Givens e, nonostante le bombe di Rullo, anche Jackson si erge a protagonista e risponde da oltre l’arco: a 00:41, Rullo dalla lunetta impatta a quota 79, con coach Bechi che chiama timeout. Chieti fallisce un alley-oop sull’asse Roderick-Ancellotti, Giachetti, di gran carriera, realizza da oltre l’arco: è il turno di coach Rajola nel chiedere timeout a 16 secondi dal termine (79-82). Gli arbitri non fischiano un contatto a dir poco dubbio su tentativo di tripla di Jackson, Wilson fa 1/2 dalla lunetta e così, alla sirena finale, è Roma a festeggiare (79-83).

IL TABELLINO- Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 – E-Gap Stella Azzurra Roma 79-83 (23-30; 43-45; 60-59)

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 - 79: Ancellotti 17, Spizzichini 4, Jackson 18, Roderick 14, Mastellari 2, Bartoli NE, Thioune 2, Reale 3, Febbo NE, Serpilli 14.



E-Gap Stella Azzurra Roma - 83: Giachetti 16, Rullo 13, Wilson 21, Nikolic 8, Chiumenti 2, Salvioni NE, Fresno NE, Givens 7, Ferrara 7, Visintin NE, Innocenti 7, Pugliatti 2.