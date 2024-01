PalaTricalle violato per la prima volta in stagione: Lux Chieti ko

Nonostante un ottimo esordio di Lips, i biancorossi cedono ad una cinica Vicenza.

Non bastano i 22 punti del neo acquisto biancorosso, sugli scudi per gli ospiti un super Bugatti (24 punti).

Vicenza parte subito a marce alte e, attaccando in transizione, si porta sullo 0-6 dopo un minuto di gioco. Ciribeni prova a suonare la carica per i suoi ma il canestro dalla media di Bugatti porta di nuovo i vicentini sul + 6 dopo poco più di 3 minuti di gara (2-8). La reazione della Lux è veemente e, trascinata dal duo Maggio-Paesano, i biancorossi si riportano in parità al giro di boa del primo periodo (11-11). Vicenza approfitta a metà di un antisportivo sanzionato a Maggio, Ciribeni riporta Chieti avanti ma un break ospite firmato Riva-Bugatti porta gli ospiti sul 13-17. La Lux abbassa le proprie percentuali dal campo, Vicenza è brava a correre e così, a 01:52 dal primo mini break, coach Aniello chiama timeout sul 13-21. La tripla di Cucchiaro porta Vicenza sul massimo vantaggio (13-24), Lips e Reale accorciano per i biancorossi: a 22 secondi da fine periodo siamo sul 17-24. Il tiro di Riva non va a segno: al decimo, il parziale è di 17-24.

Lips prova ad accorciare per la Lux ma Terenzi e la bomba di Cucchiaro riportano gli ospiti sopra di 10 punti (19-29) dopo due minuti e mezzo di quarto. Coach Aniello viene sanzionato con un tecnico per proteste, Bugatti realizza dalla linea della carità e lo stesso tecnico teatino chiede un minuto di sospensione dopo 3 minuti di quarto (19-30). La Lux esce bene dal timeout e, con Lips, Reale e Cena, nonostante il libero di Brambilla, accorcia a al giro di boa (26-31). Bugatti e Lurini vanno a segno per Vicenza, la Lux risponde e con la tripla di Reale: a 02:20 dalla pausa lunga, il parziale è di 29-35. Chieti stringe le maglie in difesa e, dopo una magia di Lips, coach Cilio è costretto al minuto di sospensione a 01:36 da fine quarto (31-35). Reale prova a scuotere i suoi ma Riva, Bugatti e Terenzi fanno attestare il parziale sul 33-40.

Cucchiaro realizza in penetrazione ma i liberi di Maggio, la bomba di Paesano ed il bel taglio di Reale costringono coach Cilio al timeout dopo poco più di 2 minuti di gioco, con la Lux che si riporta pericolosamente sotto (40-42). Terenzi piazza un break di 0-4 ma le bombe di Lips e Maggio riportano Chieti a contatto dopo poco più di 4 minuti da inizio quarto (46-46). Riva fa 2/2 ma l’ennesima tripla di capitan Maggio porta avanti la Lux al giro di boa del secondo quarto (49-48). Bugatti realizza dalla media, Lips con un 2+1, con una recuperata ed un super assist che permette a Cena di andare in lunetta due volte (1/4) porta Chieti al massimo vantaggio a 03:30 da fine quarto (53-50). La Lux prova sbaglia qualche libero di troppo, Vicenza la emula ma Bugatti e Lurini in campo aperto riportano gli ospiti in avanti, con coach Aniello che chiama timeout a 01:53 (54-55). Bugatti va a segno con una magia, Lips risponde dalla lunetta (56-57 a 01:18 da fine terzo periodo). Bugatti con il suo 22esimo punto è un uomo in missione, Terenzi fa 2/2 dalla lunetta e così, al trentesimo, il parziale è di 58-62.

Entrambe le squadre sentono il peso della contesa, Paesano realizza il -2 biancorosso (60-62 dopo un minuto e quindici di quarto). Cucchiaro realizza dalla media, Maggio è bravo in penetrazione ma il tap-in di Brambilla riporta gli ospiti sopra di 4 lunghezze (62-66 al giro di boa dell’ultimo periodo). Lips fa 1/2 a cronometro fermo, Riva da sotto è implacabile (63-68 a 04:36 dal termine). Lips non demorde e, col tiro dalla mattonella pesante, riporta Chieti sul -2 a 4 dal termine (66-68). Cucchiaro è glaciale dalla lunetta, Riva realizza da sotto ma le bombe di Lips e Ciribeni riportano Chieti sul -1 a 01:12 da fine match (71-72). Le difese non cedono di un millimetro, coach Aniello chiama timeout a 38 secondi dal termine. Il tiro dalla media di Maggio è corto, Cucchiaro dalla lunetta fa 2/2: a 21 secondi dal termine, coach Aniello chiama timeout (71-74). Maggio in lunetta realizza 1/2, coach Cilio chiede un minuto di sospensione a 11 secondi dal termine (72-74). Bugatti dalla lunetta è implacabile e così Vicenza viola meritatamente il PalaTricalle (72-76).

Lux Chieti Basket 1974 – Civitus Aliianz Vicenza 72-76 (17-24; 33-40; 58-62; 72-76)

Lux Chieti Basket 1974 72: Cena 6, Lips 22, Paesano 7, Maggio 16, Ciribeni 7, Reale 14, Masciopinto 0, Gelormini NE, Di Iorio NE, Berra 0, De Sipio NE.

Civitus Allianz Vicenza 76: Riva 12, Brambilla 5, Terenzi 10, Cucchiaro 14, Bugatti 24, Cernivani NE, Carr NE, Brescianini NE, Pavan NE, Campiello 0, Lurini 11.