Jesi è amara: la Lux Chieti cade ancora nel finale

Una buona Lux cede il passo nei minuti finali contro una mai doma Jesi (80-73).

Ai biancorossi non bastano i 26 punti di un a tratti straripante Lips, per i padroni di casa i top scorer sono il duo Merletti-Tiberti (16 punti pro capite).

Dopo il canestro dalla media di Marulli, la Lux aumenta i giri in difesa e, con il canestro dalla media ed il 2/2 da cronometro fermo di Paesano si porta sul 2-4 dopo 2 minuti di gioco. Casagrande è lesto a pareggiare il punteggio, le percentuali si abbassano da una parte all’altra del campo: dopo tre minuti e mezzo, il parziale è di 4-4.

I liberi di Lips permettono ai biancorossi di mettere il naso avanti al giro di boa del primo periodo (4-6).

Tiberti schiaccia il 6-6, Ciribeni però è bravo a rispondere: a quattro minuti da fine quarto, siamo sul 6-8.

La gara prosegue con basse percentuali da ambo i lati, con i padroni di casa che con la bomba da distanza siderale di Merletto si portano sul 9-8 a tre primi dal termine della prima frazione. La difesa teatina costringe l’attacco ospite ad accontentarsi di tentativi dalla lunga distanza, la Lux ne approfitta con la bomba di Berra, il jumper dalla media di capitan Maggio e la tripla di Lips: a 45 secondi da fine primo quarto il parziale è di 9-16.

Bruno sblocca il parziale per i padroni di casa, Cena dalla lunetta fa 1/2: al decimo, il parziale è di 11-17.

Nonostante le bombe di Merletto e Rossi, i biancorossi trovano una maggiore fluidità in fase offensiva e, con Ciribeni, Cena e Reale si portano sul 17-23 dopo poco più di due minuti di quarto. La Lux continua ad essere solida in fase di non possesso palla e, con la bomba di Berra, costringe al timeout Ghizzinardi dopo due minuti e mezzo di quarto (17-26).

Jesi esce brillantemente dal timeout e, dopo le triple di Merletto e Valentini, questa volta è coach Aniello a chiedere il minuto di sospensione dopo poco più di tre minuti di secondo quarto (23-26). Varaschin riporta Jesi sul meno -1 ma due canestri di Paesano concedono a Chieti di riportarsi sul +5 a 4 minuti dalla pausa lunga (25-30).

La difesa di Chieti ritorna a fare la voce grossa, il jumper di Maggio obbliga coach Ghizzinardi al secondo timeout a poco meno di 3 minuti da fine quarto (25-32).

Tiberti sblocca l’attacco dei suoi con un 2+1, risponde capitan Maggio a cronometro fermo (28-34 a 01:46 dall’intervallo lungo).

Maggio realizza, Rossi colpisce dalla lunga distanza: a 12 secondi da fine quarto, coach Aniello chiama timeout per organizzare l’ultimo attacco (31-36).

L’ultimo possesso offensivo è affidato alle sapienti mani di Lips che è bravissimo a realizzare in penetrazione: al ventesimo, il parziale è di 31-38 (9 punti di Merletto, 8 per Paesano).

Cena da oltre l’arco porta subito i biancorossi sopra la doppia cifra di vantaggio, Merletto e Paesano danno via ad un botta e risposta: dopo un minuto e mezzo di quarto si va sul 33-43. Marulli colpisce dalla lunga distanza, una bomba ed un canestro in post di Lips portano i teatini sul massimo vantaggio dopo poco più di 3 minuti di terzo periodo (36-48).

Lips sale in cattedra e, con una tripla, costringe coach Ghizzinardi al timeout dopo poco più di 4 minuti di terzo quarto (36-51).

La bomba di Maggio fa volare i biancorossi sul +18 al giro di boa del terzo quarto (36-54). La reazione di Jesi però è veemente e, con un perentorio parziale di 9-0, si riporta pericolosamente a contatto a tre munti da fine periodo (45-54).

Il canestro in contropiede di Marulli porta coach Aniello al timeout a 02:34 da fine quarto (47-54). Cinque punti del solito Lips riportano Chieti sopra la doppia cifra di vantaggio, Varaschin però non molla e così, a 30 secondi da fine quarto, il parziale è di 51-59.

Maggio approfitta solo in parte di 3 gite in lunetta (2/3) e così, al trentesimo, il parziale si attesta sul 51-61.

Valentini fa 1/2 a cronometro fermo, Berra è glaciale da oltre l’arco ma Tiberti e Varaschin fanno la voce grossa sotto le plance: a due minuti e mezzo da fine gara, il parziale è di 56-64. Lips dalla lunetta fa 2/2 ma la tripla di Bruno permette ai padroni di casa di accorciare a poco più di 4 minuti da avvio di ultimo periodo (59-66).

Lips con una magia realizza un 3+1, Tiberti è bravo a rispondere dopo un pick’n roll (61-70 al giro di boa dell’ultima frazione).

Bruno dalla media va a segno, Paesano risponde dalla lunga distanza e riporta Chieti sul +10 a 03:46 dalla fine della sfida (63-73).

Il duo di lunghi Tiberti-Varaschin continua ad essere un rebus per la difesa biancorossa, Merletti con un 2+1 riporta Jesi pericolosamente a contatto a 02:13 dal termine della contesa: coach Aniello chiama timeout (70-73).

Tiberti fa 2/2, Bruno colpisce da oltre l’arco: a 41 secondi dal termine, Jesi si porta sul 75-73. La Lux perde la bussola della sfida, Tiberti fa 1/2, Varaschin subisce fallo a rimbalzo e fa 2/2: a 35 secondi dal termine, il parziale è di 78-73.

La tripla di Lips non va a segno, Merletto in lunetta fa 2/2: i biancorossi cadono 80-73. General Contractor Jesi - Lux Chieti Basket 1974 80-73 (11-17; 31-38; 51-61)

General Contractor Jesi 80: Merletto 16, Varaschin 12, Bruno 14, Tiberti 16, Marulli 10, Carnevale 0, Vita Sadi NE, Nisi NE, Valentini 4, Rossi 6, Casagrande 2.

Lux Chieti Basket 1974: Reale 2, Paesano 13, Masciopinto 0, Lips 26, Ciribeni 4, Febbo NE, De Sipio NE, Cena 6, Maggio 13, Berra 9.