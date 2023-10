Al PalaTricalle c'è la giornata biancorossa per il derby tra Chieti e Roseto

E' un replay di una sfida già vista in stagione, ma in Supercoppa , e a Chieti sperano che l'epilogo sia lo stesso.

È tempo di derby in Abruzzo e, dopo quello nel calcio a 11 tra Pineto e Pescara, tocca al futsal con Tikitaka Francavilla e Gtm Montesilvano e nel basket con Chieti vs Roseto, con la squadra di coach D'Aniello che vuole replicare il successo di inizio stagione nell'altra competizione. Per il match è stata indetta la giornata biancorossa, con la squadra di casa che chiama a raccolta il popolo teatino al PalaTricalle per una partita sentitissima e di grande importanza nell'economia della stagione, anche se si è solo agli inizi di una lunga, lunghissima maratona.

Tutto è quindi pronto in città pronto per il derby d’Abruzzo, con coach Anielloed i suoi ragazzi che vogliono rialzare la testa dopo il ko di Lumezzane. "In questa trasferta abbiamo avuto un buon approccio alla partita, abbiamo poi subito tremendamente le loro iniziative uno contro uno e senza palla nella nostra metà campo, specialmente nei due quarti di mezzo", le parole del tecnico Lux Chieti.. "Un discreto quarto periodo ci ha permesso di rientrare e nel finale punto a punto non siamo stati lucidi nelle scelte decisive. Non siamo soddisfatti del risultato e ci teniamo a fare del nostro meglio per fare dei passi in avanti quanto prima".



Come si riparte dopo una sconfitta bruciante, dove dopo esser stati sotto per lunghi tratti si era riusciti a rimettere la testa avanti nei minuti finali? "Ovviamente non credo di essere in possesso della ricetta perfetta ma iniziare già da ora concentrarci su quello che succederà domenica e fare tesoro degli errori commessi mi sembrano due componenti fondamentali per arrivare pronti alla partita con Roseto, che è una squadra costruita per vincere, allenata in maniera eccellente e che in queste prime giornate non ha mai perso, realizzando più di ottanta punti di media. Nei singoli ha sia qualità che quantità, con il playmaking di Mantzaris e Durante, la duttilità di Donadoni e Guaiana, il talento della coppia Santiangeli-Poletti ed il gioco interno di Klyuchnik, Thiam e Tamani. Affronteremo questa gara con grande rispetto ma senza timore, cercando di fare del nostro meglio e provando a migliorare la scorsa prestazione".