L'A.s.d. Chieti Basket trionfa nel campionato regionale under 13 "Junior Nba"

L'A.s.d. Chieti Basket si conferma club leader della pallacanestro abruzzese giovanile: la squadra teatina si è infatti aggiudicata, nei "panni" degli Utah Jazz (l'ex franchigia dell'abruzzese Simone Fontecchio) il titolo regionale under 13 "Junior Nba" con una prestazione straordinaria nelle due partite di finale. È un momento di grande orgoglio per la comunità e la società teatina del presidente Cesidio Di Masso, da sempre concentrata sull’attività giovanile alla quale si dedica grazie al fondamentale apporto di Giuseppe Di Paolo, responsabile di settore della società in questione. .

Il torneo, frutto della collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la prestigiosa lega di basket americana Nba, ha offerto un'opportunità unica ai giovani talenti di indossare i colori e il nome delle franchigie NBA. Dopo un’ottima fase di qualificazione senza sconfitte, gli “Utah Jazz Chieti” hanno dimostrato la loro forza sconfiggendo nei quarti i Memphis Grizzlies Pescara, in semifinale i Los Angeles Lakers L’Aquila ed i finale i Chicago Bulls Roseto, conquistando così il titolo di campioni regionali "Junior NBA" FIP Abruzzo.





Questa vittoria conferisce il diritto di partecipare alle qualificazioni per l’evento nazionale che si terrà a giugno, un'opportunità unica per confrontarsi con i migliori talenti Under 13 a livello nazionale. Ma non finisce qui: il percorso dei ragazzi di Chieticontinua con l'esordio positivo nella seconda fase interregionale del campionato. Dopo una vittoria convincente contro i Los Angeles Lakers Perugia, vincitori regionali FIP Umbria,Gli Utah Jazz Chieti sfideranno i Chicago Bulls Ancona, vincitori regionali FIP Marche, per un posto nelle Final8 nazionali. La partita di terrà lunedì 20 maggio alle ore 18.00 presso il Palatricalle Sandro Leombroni di Chieti







Ecco il roster completo della squadra, che ha come coach Enrico Ambrosin; il vice è Maxy Morel: Brandimarte Alessandro, Cioffi Emanuele, Casmiri Samuel, Morel Phol Luca, Lusi Mattia, Franceschelli Maia, Sulpizio Fabiana, Spinozzi Angelo, Garofalo Theo, Mancinelli Stefano, Di Matteo Leonardo, Febbo Nicolas, De Luca Federico, Rossi Andrea, Carleo Matteo e Zumai Eridion