Tombesi Ortona, scatta la sinergia con l'Academy Pescara per disputare il campionato di A2 Elite

L'unione fa la forza. Dopo aver duellato per anni sui parquet, Tombesi Ortona, freschissima di vittoria di campionato, ed Academy Pescara fonderanno le proprie forze per disputare il campionato di A2 Elite. Si tratta di una scelta delle due società dettata da sollecitazioni di varia natura, anche economica, anticipate nella sede del sodalizio gialloverde, in via Papa Giovanni XXIII snc a Ortona, dove si è tenuta una conferenza stampa del presidente Alessio Tombesi. Nella circostanza di è fatta iniziale chiarezza sul futuro della società e sui suoi futuri obiettivi. Manca solo l'ufficialità di questa sinergia, ma dagli incontri preliminari le prospettive sembrano rosee per un progetto importante per tutto l'Abruzzo del futsal che, dopo i grandissimi fasti nel settore maschile di anni fa, ora ha come cartina tornasole principlamente l'ambito femminile con 2 top club (Tikitaka Francavilla e Montesilvano). Si darà quindi continuità a quanto di buono fatto da Tombesi ed Academy, ma una delle due città inevitabilmente perderà una squadra. La matricola in vigore resterà quella del sodalizio che sul campo ha conquistato la categoria di A2 Elite, ovvero Ortona, ma circa la struttura la Tombesi da 9 anni fa i salti mortali e quindi si potrebbe trasclocare al PalaRigopiano di Pescara (per la prima squadra, tranto allenamento quanto le gare ufficiali; le giovanili, da Under 19 a Under 15 invece la sede sarà Caldari). Ma siamo ancora al campo delle indiscrezioni che, per quanto strutturate devono ancora trovare conferma ufficiale. Che ci sarà a stretto giro, una volta formalizzati tutti i passaggi del caso. L'allenatore sarà Palusci e l'obiettivo è quello di un campionato di transizione per stabilizzarsi in categoria e gettare le basi per una stagione di vertice l'anno dopo.