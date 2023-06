Primo volto nuovo in casa Tombesi: è Jonathan Debetio

Primo colpo in casa Tombesi per la stagione 2023/2024: si tratta del brasilianoJonathan Debetio, ventottenne, arrivato per la prima volta in Italia otto anni fa, alla Luparense, ma impostosi nelle ultime quattro stagioni con la maglia del Cus Molise, è un centrale difensivo che rappresenta una certezza in A2.

Reduce dalla promozione in A2 Elite conquistata a Campobasso, Debetio è stato più volte avversario della Tombesi nel corso degli anni: con lui la società gialloverde è convinta di aver preso il pezzo migliore a disposizione sul mercato in quel ruolo.

«Ho scelto la Tombesi perché è una società seria, che vive con professionalità questo sport. In più è ambiziosa e può già contare su una squadra forte e promettente. Sì è vero, ho giocato più volte contro la Tombesi in questi anni e ogni volta è sempre stato molto difficile, partite dure contro una squadra sempre competitiva. Ho seguito un po' il campionato della Tombesi dello scorso anno e sono stato contento della promozione in A2: era una squadra composta da ottimi singoli che, insieme, diventavano ancora più forti. Non vedo l'ora di far parte di quel gruppo. Il mio obiettivo non può che essere quello di tutta la squadra, cioè andare in A2 Elite: prometto che darò il 100% per aiutare i miei compagni di squadra e raggiungere insieme il nostro traguardo».