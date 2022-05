Tikitaka Francavilla shock: il Falconara dilaga nella prima semifinale scudetto (1-7)

Il Città di Falconara si porta a casa Gara 1 con un roboante 7 a 1. Il Tikitaka esce con le ossa rotte dalla prima semifinale scudetto. Al Palaroma vince la corazzata marchigiana, che adesso in casa può chiudere la serie e volare in finale.

Eppure le premesse erano state ben diverse. Partono bene le giallorosse che nei primi dieci minuti riescono a creare diverse occasioni, sfruttando qualche ripartenza e buone trame di gioco. Ma dopo il vantaggio di Debora Vanin, in pochi minuti le giallorosse subiscono il ritorno dellle Citizens che allungano sul 4 a 1 nella prima frazione di gara sfruttando al massimo gli ultimi due minuti di tempo.

Berté & Co. fanno fatica a rientrare in partita e ci provano anche con il portiere di movimento, ma le anconetane sono spietate e chiudono la prima semifinale con un duro 7 a 1. Scatenate, e letali, Rafa Dalmaz, Isa Pereira (doppiette), e le portoghesi Janice e Fifò. Le ragazze di Schurtz adesso devono raccogliere energie fisiche e nervose per giocare una partita super nelle Marche e riaprire la serie, portandola a Gara 3. Nonostante la tanta stanchezza ed un avversario di altissimo livello, le giallorosse proveranno a sognare ancora in questa loro meravigliosa stagione, la prima in serie A. Appuntamento a domenica prossima, 22 maggio, alle ore 20 al Pala Badiali di Falconara per Gara 2.

Il tabellino

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Tampa, Bertè, Gerardi, Bettioli, Verzulli, Confessore, Prenna, Sgravo, De Siena, Merlenghi. All. Marinelli-Schurtz.

FALCONARA: Di Biase, Taty, Praticò, Costanzo, Marta, Janice Silva, Fifò, Luciani, Isa Pereira, Ferrara, Polloni, Rafa Dalmaz. All. Neri.

ARBITRI: Ronca di Rovigo, Pozzobon di Treviso, Saggese di Rovereto, crono Lunardi di Padova.

RETI: nel p.t. 4’51’’ Vanin (T), 6’34’’ Janice Silva (F), 11’07’’ e 19’ Dalmaz (F), 19’54’’ Isa Pereira (F); nel s.t. 7’31’’ Marta (F), 16’20’’ Isa Pereira (F), 18’02’’ Dalmaz (F).

Note: ammonite Marta (F), Isa Pereira (F), Gerardi (T).