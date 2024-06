Il TikiTaka Francavilla di nuovo in Finale Scudetto: è sfida alla "bestia nera" Bitonto

Quando c'è un trofeo in palio ci sono sempre loro a contenderselo ormai. Nel futsal femminile TikiTaka Francavilla vs Bitorno è ormai il nuovo "Classico" del futsal femminile italiano. L'anno scorso la sfida fu l'ultimo atto dei playoff Scudetto, quest'anno le due squadre si sono ritrovate anche in Finale di Coppa Italia a Genova ed in entrambe le circostanze a trionfare furono le pugliesi. Adesso Bitorno e TikiTaka Francavilla si ritrovano di nuovo l'una di fronte all'altra con in palio il triangolino tricolore che designa le Campionesse d'Italia. Si giocherà, novità delle novità, in gara secca in diretta su Sky.

E già cresce l'attesa per la partitissima, dopo le semifinali che ha visto le pugliesi eliminare il Montesilvano e le francavillesi, che però giocano e si allenano a Pescara, fare fuori il Falconara. Dunque: Bitonto per il bis, TikiTaka Francavilla per il riscatto. Esattamente come un anno fa, anche lo Scudetto della Serie A femminile stagione 23/24 sarà una questione “personale” tra pugliesi e abruzzesi. Cambia solo la cornice: il tricolore si assegnerà infatti il prossimo 9 giugno alle ore 17 al PalaFlorio di Bari, cornice della finale secca che verrà illuminata dalle telecamere di SkySport. E già si dice che l'anno prossimo il Bitonto, a prescindere da come andrà la partita, proverà a strappare la fuoriclasse Vanin al Francavilla....

COME SI E' ARRIVATI ALLA FINALE – In entrambe le “semi” non c’è bisogno della “bella”: se il TikiTaka si impone con un doppio 2-1 (prima al PalaRigopiano e poi al PalaBadiali) contro lo Stilcasa Costruzioni Falconara, il Bitonto la spunta con più facilità contro il Montesilvano: 6-3 alla “prima”, (risultato maturato al PalaRoma negli ultimi 3’ minuti di gara) e largo 7-1 al PalaPansini. Nell’arena di casa le leonesse di Marzuoli ruggiscono forte e staccano il pass per la meritata finale: Lucilèia (tripletta) e Diana Santos (doppietta) le stelle del venerdì sera, in gol anche Grieco e Mansueto, mentre la risposta di Taty per il momentaneo 1-1 si rivela solo un fuoco di paglia.Così è deciso, quindi. Nuovo anno, stesse finaliste: Bitonto e TikiTaka, che si sono scontrate, come già detto, in questa stagione - oltre che ovviamente in regular season - anche in Coppa Italia.

IL PRECEDENTE STAGIONALE CON UN TROFEO IN PALIO - La cavalcata alle Final Eight di Coppa Italia di serie A femminile non si è conclusa nel migliore dei modi per il TikiTaka, a cui è stato fatale ancora una volta l'incrocio all'ultimo atto con il Bitonto del tecnico pescarese Gianluca Marzuoli. E la coppa che le 8 squadre si sono contese a Genova ha preso inesorabilmente la via della Puglia. Sono state ancora Bitonto e Lucilèia, ex Pallone d'Oro visto all'opera in Abruzzo al Montesilvano (squadra eliminata in Semifinale proprio dalle pugliesi tanto in Coppa quanto ai playoff Scudetto), aa confermarsi nella kermesse di Genova 2024 battendo 7-3 il TikiTaka in rimonta ed eguagliando il record del Falconara: seconda Coppa Italia consecutiva conquistata, proprio come fu per le citizens prima dell’ascesa neroverde.

Tabellone campionato:

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

1) BITONTO-KICK OFF 9-1 (gara-1 2-4, gara-2 8-1)

2) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 7-3 (9-0)

3) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 7-1 (4-1)

4) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 4-0 (7-5 d.t.s.)



SEMIFINALI

X) BITONTO-GTM MONTESILVANO 7-1 (gara-1 6-3)

Y) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-TIKITAKA FRANCAVILLA 1-2 (1-2)

FINALE - GARA UNICA - 09/06

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 17, diretta Sky Sport