Teate Scherma da record ai campionati nazionali Gold-Silver: podio per tutte le specialità e due primati regionali

Incredibile prestazione degli atleti del circolo Teate Scherma, nella giornata di ieri, a Sulmona, in occasione della prova di qualificazione regionale ai Campionati Nazionali Gold-Silver di scherma, che segnano anche la conclusione della stagione di gare regionali.

I teatini si sono piazzati sul podio in tutte e tre le specialità in cui era impegnata la squadra, facendo così conquistare due primati regionali.

Sono Bianca Falcone e Alessio Santarelli a laurearsi campioni regionali, rispettivamente nella spada femminile e nella spada maschile. Teate Scherma ha inoltre staccato il pass per la fase nazionale in tutte le gare in cui era coinvolta: Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua si sono qualificate al Campionato Gold nella spada femminile, Alessio Santarelli nella spada maschile e Lara Clivio e Benedetta Del Papa hanno ottenuto la qualificazione al campionato Silver nella spada femminile.

Proprio in quest'ultima specialità, Teate Scherma ha portato a casa un risultato storico per l'Abruzzo, classificando nelle prime 8 tutte le atlete ammesse alla fase a eliminazione diretta. La finale della categoria si è tinta completamente di Verde Teate: a disputarla sono state Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua, entrambe classe 2008, che sono riuscite nell'impresa di guadagnarsi il primo ed il secondo gradino del podio in una gara Assoluti nel primo anno in cui sono ammesse a disputare questo tipo di competizioni.

A piazzarsi nella zona premiazione (che nella scherma riguarda i primi 8 classificati) sono state inoltre Lara Clivio, Benedetta Del Papa, Eloisa Capone e Natalì Cerasa, piazzatesi nell'ordine dalla quinta all'ottava. Completa la spedizione teatina nella spada femminile Matilde Santangelo, che conclude in 18esima posizione.

A fare eco ai successi nel femminile ci ha pensato Alessio Santarelli, che si è aggiudicato la prova di spada maschile: per lui, oro e qualificazione alla fase Gold nazionale in cassa. Nella stessa gara, Mauro Bignami si è attestato in 11esima posizione.

Alessio Santarelli ha poi fatto il bis nella gara di fioretto maschile, dove si è aggiudicato un importantissimo bronzo, perdendo di una sola stoccata la semifinale.

Risultati importanti, che riempiono di orgoglio dirigenza e staff del Circolo Teate Scherma e confermano l'ottimo lavoro svolto quotidianamente in sala scherma.