La scherma ad Amami Teatro: lezioni gratuite con lo staff della Teate

Da I tre moschettieri a I duellanti, da Amleto a Cyrano, duelli e palcoscenico hanno sempre vissuto un'affinità speciale. Grazie alla sinergia tra la Teate Scherma e il Teatro Marrucino, anche la scherma entra a far parte del palinsesto di Amami Teatro 2023, in programma dal 18 al 23 dicembre.

In collaborazione con il circolo Teate Scherma Amami Teatro permetterà a chiunque lo vorrà di cimentarsi in prima persona con l'antica e nobile disciplina della scherma. Il personale del club sportivo teatino proporrà infatti cinque lezioni aperte per chiunque vorrà partecipare. Le lezioni si svolgeranno nella cornice del foyer bar con il seguente calendario: 19 dicembre ore 22, 20 dicembre ore 8, 21 dicembre ore 8, 22 dicembre ore 22, 23 dicembre ore 8.

Come tutte le attività di Amami Teatro, non sono previsti costi per i partecipanti né è necessaria la prenotazione: sarà sufficiente presentarsi al foyer bar nell'orario prestabilito portando con sé un abbigliamento comodo e tanta voglia di mettersi in gioco.

Il programma completo di Amami Teatro spazia in ogni ambito dell'arte con l'obiettivo unico di una fruizione libera e inedita dello spazio teatrale più prezioso d'Abruzzo.