A Scerni la corsa campestre che rende omaggio alla ventricina

Il 27 febbraio tutti di corsa a Scerni in omaggio alla ventricina, quando l'istituto agrario Cosimo Ridolfi diventerà il centro nevralgico della corsa campestre abruzzese, gara di campionato regionale Uisp Abruzzo e Molise. Un connubio perfetto tra sport e gastronomia dove verrà omaggiato il prodotto principe del territorio scernese: la ventricina, il miglior salame d’Italia.

È l’organizzatore Luigi Di Lello a descrivere minuziosamente il percorso di 2 chilometri da compiere quattro volte per gli adulti: “Il tracciato si snoda in un paesaggio agrario incredibile, lo sguardo riesce a cogliere sia la Maiella che il mare Adriatico. Tra prati e sentieri di strade interpoderali, single track con saliscendi in mezzo al bosco ed il lungo vialone a salire, in mezzo agli ulivi con i tronchi attorcigliati, è un tracciato fruibile a tutti ma chi ha tecnica sarà più avvantaggiato. Poi c'è il passaggio davanti ai silos per il fieno e del museo dell'annessa azienda agricola che da solo vale il prezzo del biglietto”.

Non mancherà la vetrina nella vetrina dedicata ai baby runners in erba: dai 0 ai 5 anni (100 metri), 6-7 anni (200 metri), 8-9 anni (400 metri), 10-11 anni (600 metri), 12-13 anni (800 metri) e 14-15 anni (1200 metri).

A supportare gli sforzi organizzativi dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti anche l’Accademia della Ventricina, l’amministrazione comunale di Scerni (che ha dato il patrocinio) e lo staff della Uisp Settore di Attività Atletica Abruzzo e Molise.

Il sito internet di riferimento per le iscrizioni è Timing Run al seguente link https://www.timingrun.it/home/eventi/events