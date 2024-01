A San Salvo domenica torna il Trofeo Carnevale: strade chiuse al traffico dalle 7,30

A San Salvo domenica 28 gennaio torna il Trofeo Carnevale: la 19esima edizione si presenta con un nuovo look nel dietro le quinte e nello svolgimento sul territorio comunale.A cura del sodalizio Atletica Velo Club San Salvo, la manifestazione debutta per la prima volta sotto l’egida di Acsi Ciclismo ed è inserita nel calendario del comitato Acsi Teramo coordinato da Raffaele Di Giovanni.

Il Trofeo Carnevale apre come tradizione la stagione delle corse amatoriali in tutto il Centro-Sud Italia, valido come prima prova del Giro d’Abruzzo, circuito in quindici prove (granfondo, mediofondo e gare su strada). Inoltre è prova d’apertura dell’iniziativa congiunta dei comitati Acsi Abruzzo e Marche articolata in quattro prove (oltre a San Salvo, quelle di Monsano, Civitanova Marche e Piediripa nelle Marche nelle successive tre domeniche di febbraio).

Ben 180 gli iscritti (tra cui 5 donne), di provenienza Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Molise, Umbria e Marche, oltre all’Abruzzo. Cicloamatori in gara sul circuito nuovo di zecca di cinque chilometri, nella zona industriale, che presenta uno strappo a metà tracciato (200 metri in ascesa con pendenza massima del 4%).

Con il ritrovo a partire dalle 8 al bar What’s Up in contrada Piane Sant’Angelo (nei pressi dello stabilimento industriale Pilkington Italia), sono tre le partenze previste: la prima alle 9 per super gentleman A, super gentleman B-C e donne, a seguire la seconda per gentleman A-B di prima serie e di seconda serie, la terza dedicata alle categorie junior, senior A-B e veterani A-B di prima e seconda serie.

Le premiazioni interessano i primi assoluti di ogni partenza (non cumulabili con quelli di categoria), i primi cinque di ogni categoria, l’atleta più giovane, più anziano, più lontano fuori regione, unitamente alle tre società più numerose.

“La gara di quest’anno si svilupperà su un circuito inedito predisposto dal presidente dell’Atletica Velo Club San Salvo, Tonino Maggitti, che interesserà alcune strade della zona industriale e la contrada Stazione. Il comando della polizia locale ha predisposto un’ordinanza per regolare al meglio il traffico veicolare. Si chiede la comprensione degli automobilisti per consentirà la regolarità della corsa” ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Roberto Rossi.

L’ordinanza prevede la chiusura al traffico dalle 7,30 fino al termine della manifestazione delle strade tra contrada Piane Sant’Angelo, via Grasceta (Fondovalle Buonanotte) e contrada Stazione.