Rally, i piloti Sbaraglia e Morra pronti a portare a casa il trofeo

I due piloti di Chieti Gianluca Sbaraglia e Gianluca Morra parteciperanno alla 4ª edizione del Baja del Vermentino, gara valida per il campionato Italiano di cross country organizzato da Aci Sport che si disputerà da giovedì 14 e fino a domenica 17 settembre a Berchidda in Sardegna.

Pronti a cimentarsi in questo avvincente rally in terra sarda, i due Gianluca prenderanno il via con una robusta Suzuki Grand Vitara hanno un solo obiettivo: conquistare il titolo nazionale del Trofeo Italia TH-THS.

La categoria Trofeo Italia TH-THS è una sfida emozionante e unica, con regole e regolamenti specifici. Gianluca Sbaraglia è pronto a mettere alla prova le sue abilità e a competere per il titolo in questa categoria particolare.

Il Baja del Vermentino promette di essere una competizione indimenticabile e avvincente, con un percorso che metterà alla prova sia i piloti che i veicoli su terreni variabili e impegnativi.