Presentati gli Internazionali di tennis di Francavilla al Mare: molto ricco il montepremi

Anche quest'anno torna l'appuntamento di prestigio del tennis abruzzese. Dal 5 al 12 maggio il circuito ATP Challenger Tour farà di nuovo tappa al CT Sporting Club di Francavilla al Mare con la 6^ edizione degli “Internazionali” Open maschili singolare e doppio, presentati oggi in città al MuMi alla presenza delle massime autorità sportive regionali, del sindaco Luisa Russo e dell'assessore regionale Daniele D'Amario (presenti anche Domenico Iorio, ll’assessore allo sport e dal bilancio del Comune di Francavilla al Mare, Domenico Iorio, il presidente del Comitato regionale della Federazione italiana tennis e padel FITP, Luciano Ginestra, ed il vicepresidente del Comitato regionale CONI, Alessandra Berghella). A un mese esatto dall’inizio del torneo è stato alzato il sipario su una competizione che avrà un montepremi di circa 80mila dollari e che porterà in città le migliori promesse del tennis internazionale, come accaduto in passato. Basti ricordare i vari Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, e tra gli stranieri Stefanos Tsitstipas, Casper Ruud, Felix Auger Aliassime e infine Tabilo (l’ultimo vincitore).

E non tutti ricordano che uno degli eroi azzurri della Coppa Davis 2023 ha iniziato la sua scalata al sucesso dall'Abruzzo, da Francavilla al Mare. Stiamo parlando di Matteo Arnaldi, che ha firmato l'1-0 dell'Italia in Finale contro l'Australia grazie al successo sofferto su Alexei Popyrin: 7-5 2-6 6-4.

Il parterre dei protagonisti si conoscerà tra un paio di settimane quando verrà resa nota l’entry list, ma c’è da scommettere che arriveranno giocatori importanti, in linea con quelli delle ultime edizioni. i giocherà sui campi in terra rossa del circolo tennis Francavilla al Mare Sporting club di Valle Anzuca. Il torneo, che partirà domenica 5 con gli incontri del tabellone di qualificazione, avrà un main-draw di singolare da 32 giocatori mentre il tabellone di doppio sarà composto da 16 coppie.





Il direttore del torneo è Gianluigi Quinzi, allenatore dell’accademia Piatti di Bordighera, al terzo anno di direzione della manifestazione e vincitore, come atleta, dell’edizione 2018 battendo in finale Ruud.

Quinzi, -tra l’altro vincitore di questo torneo nell’edizione 2018 -, ha annunciato la novità delle “due sessioni serali in programma martedì 7 e giovedì 9 mentre quest’anno tutti gli incontri che si disputeranno sul campo centrale saranno trasmessi in diretta dal canale Supertennis. Una circostanza - ha aggiunto il vincitore di Wimbledon junior 2013- che darà ancora più visibilità al torneo in termini di immagine offrendo la possibilità di ampliare la platea potenziale di spettatori. Certo, si giocherà nella prima settimana del Master 1000 di Roma - ha aggiunto- ma sono certo che questo influirà relativamente sulla qualità dei giocatori che vedremo in campo anche perché Francavilla è stato sempre un trampolino di lancio per il tennis che conta”. Per il consigliere regionale Daniele D’Amario, già assessore regionale a Cultura e Turismo, “è importante aver dato continuità all’organizzazione di questo torneo grazie anche all’impegno della Regione che crede fortemente nel ritorno economico e di immagine dei grandi eventi sportivi”.

Il presidente dello Sporting club Francavilla al Mare, Francesco Ugolini, ha, invece , ricordato come tra le grandi novità di quest’anno ci sia lo stage organizzato dalla scuola tennis del circolo tennis francavillese in collaborazione con l’Accademia Piatti Tennis Center di Bordighera, una delle più importanti a livello internazionale: quella dove, non a caso, si è formato l’attuale n.2 al mondo Jannik Sinner. Inoltre, la sera di mercoledì 10, sarà in programma la cena con i campioni mentre venerdì 12 è in calendario la cena evento “il Giro incontra il tennis”.

Così invece il sindaco Russo: "Ormai il tennis è tornato ad essere uno degli sport più seguiti e questo non fa che aumentare l’attesa degli appassionati che ci auguriamo vengano a seguire in massa le partite. In ogni caso, -ha concluso - si tratta di una manifestazione che si inserisce in un ben più ampio ventaglio di eventi che a Francavilla culminerà il 15 maggio con l’arrivo della tappa del Giro d’Italia di ciclismo”

Insomma, anche quest'anno ci sarà da emozionarsi e divertirsi.cA Francavilla e non solo, perché l'Abruzzo presenterà diverse manifestazioni di grande rilievo nel 2024.