A Ripa Teatina su il sipario sulla 6/8 Ore delle torri

Nuova gara podistica a Ripa Teatina: la 6/8 Ore delle Torri debutterà domenica 26 marzo, sotto l’egida della Uisp Settore di attività atletica leggera Abruzzo e Molise.

La 6 ore e la 8 ore fanno parte del 21° Gran Prix Iuta 2023 di Ultramaratona, mentre la gara di 8 ore è valida come campionato regionale Uisp ed è inserita anche nel 2° circuito del Club Supermarathon Italia di 8 ore.

La gara si svolgerà all'interno del centro storico di Ripa Teatina in un circuito asfaltato di 1060 metri da percorrere per 6 ore (partenza alle 11:00) oppure 8 ore (start alle 9:00). pettorali potranno essere ritirati sabato 25 marzo dalle 17 alle 19 e domenica 26 marzo dalle 7.30 per la 8 ore dalle 9.05 per la 6 ore, fino ad un quarto d'ora dalle rispettive partenze presso il Convento Francescano Santa Maria della Pietà a Ripa Teatina.

Entrambe le gare finiranno alle 17. Il link per le iscrizioni e per consultare il regolamento speciale di gara è https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=116