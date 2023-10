Chieti si tinge nuovamente d'azzurro: al Pala Santa Filomena c'è Italia-Slovenia

Riscattarsi, è questa la parola d'ordine per la truppa dopo la netta sconfitta patita mercoledì scorso in Francia, per mano delle campionesse olimpiche (50-16). L’Italia ha quindi questo imperativo a Chieti nel match contro la Slovenia.

Chiusa la trasferta in terra francese, la Nazionale ha fatto rientro nella serata di giovedì in Abruzzo e qui ha ripreso il proprio programma di allenamenti. Ieri doppia seduta, oggi allenamento in orario-gara. Nessuna variazione fra le 16 convocate a disposizione del DT Giuseppe Tedesco che, assieme allo staff tecnico azzurro, ha lavorato per ritrovare soprattutto la giusta tranquillità per affrontare nelle migliori condizioni un’altra gara complessa. “Credo che contro la Francia si sia vista la differenza non solo tecnico-tattica, ma anche di tutto il movimento che esprime la pallamano francese”, ha commentato Tedesco. “Abbiamo avuto una dura lezione che un po' ci aspettavamo: sapevamo di trovare una squadra più forte di, ma l’esito è stato impattante e il morale dopo la partita non era certamente alto. Dobbiamo voltare pagina: affrontiamo la Slovenia, un'altra grande squadra. Abbiamo già giocato con loro a marzo nei play-off di qualificazione ai Mondiali, evidenziando alcuni parziali molto positivi e io mi aspetto che la testa possa funzionare, che il morale si alzi e che questa Italia possa disputare una buona partita”.

Quella ne «La Casa della Pallamano» sarà la 20esima gara fra Italia e Slovenia. Bilancio tutto sbilanciato dalla parte delle ospiti (18-1), con unica vittoria italiana risalente ai Giochi del Mediterraneo del 2005 ad Almeria (39-31). L’ultimo precedente in Italia risale all’8 aprile scorso, quando l’andata dei play-off verso i Mondiali 2023 era terminata 31-25 in favore della squadra guidata da Adzic. Il match di Chieti avrà inizio alle ore 18:00: ci sarà diretta TV su Sky Sport Max (205) e streaming su NOW e PallamanoTv.

QUI SLOVENIA. Ottava agli EHF EURO 2022 e qualificata per i Mondiali di fine anno, la Slovenia arriva a Chieti dopo il larghissimo 51-13 casalingo rifilato alla Lettonia nella prima giornata. In Italia la squadra allenata dal montenegrino Dragan Adzic – vincitore di due Champions League e degli Europei da allenatore di Buducnost e Montenegro – farà a meno di Ana Gros, considerata tra le mancine più forti al mondo, per affidarsi invece a Tjaša Stanko, terzino proveniente dal Krim che aveva chiuso con sette reti nel match giocato sempre a Chieti nella primavera scorsa.

FORMULA. Il meccanismo di accesso a EURO 2024 prevede 20 posti, coi primi 16 spettanti alle squadre che chiuderanno al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi. I rimanenti quattro, invece, saranno assegnati alle migliori terze classificate, stabilite tramite una speciale graduatoria che terrà conto dei soli risultati ottenuti contro le prime due del proprio gruppo.