Niente da fare per Berrettini: è Titouan Droguet il nuovo Re di Francavilla [FOTO]

Gli Internazionali d'Abruzzo di tennis hanno incoronato un nuovo Re. L'edizione 2024, appassionante come poche, ha visto la vittoria del super favorito della vigilia, ma non in modo agevole perchè la settimana di spettacolo a Francavilla ha riservato tante sorprese e la prepotente ascesa di Jacopo Berrettini. Al fratello d'arte, però, non riesce l’ennesima impresa e, nella finale dell’Atp Challenger di Francavilla al Mare, il tennista romano cede con onore al francese Titouan Droguet, n.146 al mondo, con il punteggio di 63/76(4). Ma è stato proprio il romano, fratello di quel Matteo che gareggiò anche lui sulla terra rossa del Circolo Tennis francavillese, che da lunedì sarà al n.531 del ranking, la grande rivelazione della settimana.Nel doppio vincono Arribage-Cornea su Arends-Middelkoop con un doppio 7/6

LA FINALE DEL SINGOLO, IL RACCONTO - Parte subito con convinzione il 25enne capitolino, alla sua prima finale challenger della carriera. Alla seconda palla break, nel terzo gioco, Berrettini strappa il servizio a Droguet con un rovescio lungolinea che infiamma i mille spettatori del circolo tennis di Valle Anzuca. Ma dura poco l’entusiasmo. Droguet, nel gioco successivo, si rifà con gli interessi e rimette le cose a posto. A Berrettini si presenta l’occasione d’oro nel settimo gioco ma, anche a causa di un pizzico di sfortuna, l’Italiano non riesce a sfruttare una palla break a suo favore. Il francese, invece, nel gioco seguente, non ricambia la cortesia. Anzi, Droguet conquista subito tre palle break e, complice un momento di appannamento di Berrettini, va a servire per il set sul 5-3. Non fallisce nel suo turno di battuta il transalpino e chiude la prima partita in 45 minuti.

Berrettini cerca di non farsi condizionare e, all’inizio di secondo set, continua martellare da fondocampo ma nei primi due giochi ci sono altrettanti break. Droguet cerca spesso e con successo la palla corta ma commette anche diversi errori non forzati. Jacopo è comunque più che mai dentro il match. Si continua in perfetto equilibrio fino al 5-4 a favore di Berrettini con il romano rinfrancato dal suo gioco solido e vario. Droguet va a servire per rimanerne nel set nel decimo gioco. L’italiano si procura una palla set che può riaprire la partita ma non trova la soluzione vincente. Stessa situazione ma a parti invertite nell’undicesimo gioco. Neanche Droguet approfitta di una palla break che profuma di match point. Il romano riemerge alla grande e si porta sul 6-5 ma poi si decide tutto al tie-break.

Inizia una sorta di battaglia delle palle corte. L’italiano si ritrova con un mini break di vantaggio. Si porta sul 4-2. Sembra in grado di ribaltare l’esito di questa finale ma si concede qualche errore di troppo anche per via della stanchezza e Droguet, senza rischiare troppo, chiude il match portandosi meritatamente a casa il trofeo. Ma il torneo disputato da Jacopo Berrettini resta da incorniciare ed ora si aprirà una nuova fase della sua ancor giovane carriera.

(Foto Claudio Lanaro)