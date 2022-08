Memorial Antonio Bucci: a Fossacesia torna la corsa notturna

Venerdì 5 agosto Fossacesia vivrà a livello podistico uno dei suoi momenti più importanti e memorabili in ricordo di Antonio Bucci con lo svolgimento della seconda edizione della Notturna di Fossacesia.

Il grande sforzo organizzativo dell’Atletica Fossacesia e di un gruppo di praticanti podisti della zona, mira a dimostrare quanto era salda l’amicizia con Antonio Bucci: l’intento di organizzare un Memorial in suo onore nacque nel 2020, qualche mese dopo la sua scomparsa avvenuta nel mese di marzo di quell’anno all’apice della pandemia. Dopo il lockdown, alla prima occasione di ritrovo da parte dei podisti frentani e di quelli provenienti da altri luoghi della regione presso il cimitero di Fossacesia, fu organizzata la posa della scultura del podista. Lo scorso anno si svolse la prima edizione che registrò ben 540 partecipanti dove tutti non corsero da soli ma “gareggiarono per due” con il pensiero rivolto ad Antonio.

Il percorso interessa uno degli scorci panoramici più incantevoli dell’Abruzzo: circuito di 5 chilometri da ripetere due volte. Rispetto allo scorso anno cambia la location di partenza e di arrivo presso il Parco Aldo Moro, si gira in senso inverso e si sale verso l’Abbazia di San Giovanni in Venere. Il programma della seconda edizione prevede alle 17.30 la visita al cimitero per la commemorazione davanti alla tomba di Antonio Bucci, alle 18 le gare dei bambini e dei ragazzi (0/5 anni, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 e 14/15), alle 19.15 la camminata non competitiva e alle 20.30 il clou della serata con la partenza della competitiva.

Per quel che concerne le iscrizioni, la quota è di 8 euro per la competitiva, 5 euro per la non competitiva e 4 euro per i bambini e i ragazzi. In collaborazione con i Lupi d'Abruzzo si offre l'abbinata iscrizione con la Duilio Run in programma ad Atessa (12 agosto) alla quota speciale di 13 euro. Il sito di riferimento per iscriversi è Timingrun con scadenza giovedì 4 agosto alle 13. Garantito il pacco gara per i primi 600 iscritti.