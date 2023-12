Il giovane pallanuotista teatino Lorenzo Epicoco convocato al Trofeo delle Regioni per rappresentare l'Abruzzo

Il giovane pallanuotista Lorenzo Epicoco, classe 2009, atleta della Esa Life Chieti, è stato convocato al Trofeo delle Regioni dal comitato regionale della Federazione italiana nuoto. Farà parte della squadra che rappresenterà l'Abruzzo.

Il trofeo, riservato agli atleti nati nel 2009 e nel 2010, è in programma dal 3 al 7 gennaio 2024 nel centro natatorio Polo Ostia. Quest’anno, in via eccezionale e fuori classifica, al Trofeo delle Regioni parteciperà la Nazionale di Malta.

Un riconoscimento importante per la società sportiva, che viene così proiettata a livello nazionale nel settore della pallanuoto.



Lorenzo Epicoco attualmente partecipa al campionato di pallanuoto Under 16 con Esa Life e, sempre con la società teatina, al campionato di serie D con la prima squadra. Epicoco è un esterno con doti offensive, molto bravo sia livello natatorio che tecnico, ed è il primo anno che gioca a pallanuoto con Esa Life. Inoltre è un atleta molto costante negli allenamenti, meticoloso e preciso.



“Siamo orgogliosi di vantare questo talento nel nostro vivaio ed essere da lui rappresentati a livello nazionale - dice il presidente di Esa Life, Giancarlo Della Rocca. Un risultato tanto più significativo perché siamo partiti da zero: lo scorso anno facevamo scuola pallanuoto, quindi abbiamo inserito i ragazzi in un campionato, e oggi un nostro atleta viene selezionato nella rappresentativa regionale che ci protetta a livello italiano. Tutto ciò - sottolinea Della Rocca - è indice di impegno e costante presenza di società, dirigenti e tecnici, e un plauso va a Matteo Costantini al quale si deve la nascita della squadra di pallanuoto Esa Life. Un grande in bocca al lupo a Lorenzo e ai suoi compagni di squadra per questa splendida avventura”.