Torna a Lanciano la "Werewolf run", la corsa a ostacoli alla portata di tutti

Per il secondo anno consecutivo Lanciano ospita la Werewolf Run, evento sportivo nazionale di multiabilità che si svolgerà in città sabato 11 e domenica 12 maggio 2024, organizzato dall'associazione Sport Lab Revolution.

La competizione è caratterizzata da un percorso di trail running, lungo il quale sono disposti ostacoli artificiali di varia natura: tra trasporti, equilibri, pareti e sospensioni, i partecipanti dovranno conquistare il traguardo posto a quasi 3 metri di altezza.

Werewolf Run quest’anno è una delle gare utili per la qualificazione ai prossimi campionati del mondo Ocr, in programma in California. Tuttavia il percorso non è destinato ai soli atleti, bensì aperto a tutti, qualunque sia la condizione iniziale di fitness.

"Gli ostacoli sono studiati per essere stimolanti, adrenalinici e per mettere alla prova i partecipanti - spiega Evenzio Alessandrini, presidente di Sport Lab Revolution - ma allo stesso tempo sono alla portata di tutti. Perciò chiunque abbia voglia di sfidare se stesso attraverso un percorso naturalistico, che toccherà le aree verdi e i boschi dell’immediata periferia lancianese, domenica 12 maggio potrà farlo con Werewolf Run".

Il 2024 ha portato con sé importanti novità che animeranno il villaggio Werewolf Run al parco Villa delle Rose da sabato 11 maggio, con apertura alle ore 15.30. L’organizzazione ha deciso di offrire alla città di Lanciano un evento dedicato ai più piccoli, costruendo per loro un percorso ad hoc all’interno del villaggio. Trecento bambini delle scuole primarie "Principe di Piemonte", "Eroi Ottobrini" e "Rocco Carabba" parteciperanno alla prima Werewolf Run kids, in programma alle ore 16, affrontando ostacoli molto simili a quelli della domenica riservati agli adulti in gara.

A partire dalle ore 17, mentre i più piccoli saranno impegnati nel loro percorso all’interno dell’area verde del parco Villa delle Rose, sull’anello esterno si daranno battaglia i più tecnici di questo sport, i veterani e gli appassionati più abili, in un percorso di 1 chilometro fitto di ostacoli. Soltanto uno sarà il vincitore.

"Si prospetta, dunque, un vero spettacolo di sport per il pubblico lancianese", dichiara il presidente Alessandrini assieme a tutto il direttivo di Sport Lab Revolution Aimone Paolucci, Carlo Tedesco, Camilla Orazi e Marta Troilo.

Il percorso della domenica sarà quest’anno più completo e coprirà un perimetro di quasi 15 chilometri, senza interrompere il traffico cittadino e con soli due attraversamenti non rilevanti per la viabilità. "Non ci saranno disagi - annunciano i promotori dell'evento - e questo grazie alle tante collaborazioni sviluppate negli ultimi mesi con l'amministrazione comunale di Lanciano e la Tua spa, oltre ai partner commerciali".

"Il primo ringraziamento va all'assessore comunale Tonia Paolucci e al sindaco Filippo Paolini. Poi a Enrico Dolfi, direttore della Divisione ferroviaria Tua e all’ing. Florindo Fedele, che hanno reso disponibile il passaggio sull’ex tracciato ferroviario Sangritana, sbloccando uno snodo fondamentale per il percorso".