Joele Primavera da Francavilla al Mare incanta ai Campionati italiani di Pattinaggio Artistico [FOTO]

Si sono svolti da lunedì 17 a sabato 22 giugno a Montebelluna, provincia di Treviso, i Campionati italiani Allievi A e B specialità Singolo, Danza e Coppie Artistico ed i talenti nostrani, uno in particolare, hanno brillato tra tante stelline di una disciplina in forte espansione..L’evento, organizzato dall’Asd Roller Club Montebelluna/Maser con la supervisione della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha visto gareggiare circa 200 atleti di 12 e 13 anni qualificati nelle selezioni regionali e provenienti da praticamente tutta la Penisola. L’impianto che ha accolto la manifestazione tricolore è stato il PalaMazzolovo in via G. Malipiero 125. Montebelluna, dunque, è divetata la capitale italiana del pattinaggio a rotelle già a giugno prima di diventarlo ad inizio autunno:è infatti in programma nella città trevigiana il Trofeo delle Regioni, in programma dal 25 al 29 settembre 2024. Joele Primavera di Francavilla al Mare, allenato presso l'Asd Giulianova Pattinaggio dall'allenatrice pluricampionessa mondiale Debora Sbei, ha conquistato il 4° posto Coppia Artistico Allievi con Flavia Marinetti della Asd Golden Skate di Pescara. I campioncini, allenati da Angelo de Benedictis e Debora Sbei, hanno strappato apllausi. Nella cat. Allievi B di Singolo, Joele ha inoltre conquistato la terza posizione. Dopo uno short al quarto posto, con un'ottima performance al lungo recuperava una posizione, conquistando la medaglia di bronzo. Meritatissima. Le ottime prestazioni offerte in Veneto per Joele non sono un punto di arrivo ma il punto di una nuova partenza verso traguardi ancora più importanti e prestigiosi, che sono nelle sue corde.