Ilenia Colanero fa il bis: a Torino un nuovo record del mondo [FOTO]

Secondo record mondiale di apnea in appena due giorni per Ilenia Colanero: l'atleta lancianese in occasione dei Campionati Italiani di apnea indoor per diversamente abili ha stabilito anche il nuovo primato mondiale Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea dinamica senza attrezzi, dopo quello di apnea dinamica con pinne.

A Torino, nella vasca da 25 m della piscina Trecate, Colanero ha percorso 57,80 metri in 1’ 32’’ e 68, migliorando il precedente record mondiale di 17,65 metri. I record iridati Cmas conseguiti dall’atleta di Lanciano sono così saliti a quota sei.

“Riuscire a superarsi quotidianamente dà soddisfazioni immense e i due record di Torino sono il premio più bello che potessi chiedere, dal momento che costituiscono la conferma della bontà degli sforzi fatti”, spiega Ilenia Colanero. “Proverò ad andare ancora oltre, mettendomi nuovamente in gioco e dimostrando che normalità e disabilità sono solo due parole, ma non uno stato. Il meritato riposo è per me comunque rimandato perché tra dieci giorni sarò in Sicilia, a Castellammare del Golfo, per DisabilidaMare, dove, in coppia con Stefano Makula e Fabrizio Pagani, insegnerò l’apnea a un gruppo di ragazzi disabili. Ecco, questa è la terza medaglia in un mese”.

I Campionati Italiani di apnea indoor per diversamente abili sono organizzati dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la Asd La Salle Eridano.