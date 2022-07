Domani a Guardiagrele parata di stelle per il Premio Terrazza d'Abruzzo sullo Sport: tutti i premiati

Dal calcio al basket, dal volley al futsal, passando anche nuoto, marcia e altro ancora: le stelle dello sport in passerella domani sera, dalle 20,30 in piazza a Guardiagrele per la serata finale del Premio Terrazza d'Abruzzo sullo Sport. La serata, condotta da Mila Cantagallo, si aprirà con la presentazione del libro di Federica Cappelletti, moglie dell'indimenticabile Paolo Rossi, ricordando il grande bomber Azzurro a 40 anni dalla vittoria del Mundial '82. Poi via alle premiazioni dei protagonisti nominati dagli organizzatori dell'evento, il Centro Studi "Sport e Valori", che riceveranno un'opera in ferro battuto del maestro Di Prinzio o una ceramica dell'artista Santone, nel pieno rispetto della tradizione locale.

Ecco tutti i premiati: Federica Cappelletti, alla memoria di Paolo Rossi; Stefano Rajola, allenatore di basket; Antonio Tartaglia, medaglia d'oro olimpica nel Bob; Debora Sbei, pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico; Alessandro Faggioli, calciatore dell'Ancona; Cantera Adriatica Pescara, squadra vincitrice di Coppa Italia e Campionato Eccellenza di Calcio Femminile; Sandro Federico, direttore sportivo della Fidelis Andria; Cordigeri Volley, squadra vincitrice campionato serie D; Luca Fabrizi, calciatore del Chieti. Premi speciali "Giovani promesse" assegnati a: Lorenzo Savini, Campione Italiano Equitazione; Giulia Di Santo, promessa del Tennis; Carlo Maria D'Amico, nuotatore paralimpico (a cura del CIP Abruzzo); Martina Sciannamea, Campionessa di Marcia; Davide Fasoli, vice Campione italiano nuoto. Premio speciale "Leonardo Vecchiet" alle eccellenze della medicina sportiva, assegnato a Vincenzo Salini e a Michele Abate (Spezia Calcio); Premio speciale "Alessandro Zulli" per il futsal femminile, assegnato alla ES Chieti, squadra promossa in serie A2; Premio USSI "Federico De Carolis" alla carriera, assegnato a Antonio De Leonardis. Saranno premiati anche gli alunni delle scuole superiori vincitrici del concorso "Terrazza d'Abruzzo sullo Sport", sezione Racconto e Foto. Premio speciale FAI Chieti alle foto in concorso più vicine alle tematiche ambientali.

Oggi intanto è esposta nel palazzo del Municipio, fino alle 20, la Coppa dei Campioni d'Europa vinta dall'Italia a Wembley un anno fa. Un evento nell'evento, all'ingresso della Mostra temporanea sui cimeli della Nazionale italiana, realizzato grazie alla collaborazione della Figc e in particolare del Comitato regionale LND del presidente Memmo.

Questa sera, dalle 20,30, nella sala consiliare del Municipio di Guardiagrele (causa instabilità del meteo), la seconda serata della manifestazione: si parlerà di ciclismo e sicurezza stradale con Michele Scarponi, Maurizio Formichetti, Ruggero Marzoli e Dario Cataldo, oltre a tanti altri ospiti.