A Guardiagrele "Tutto il rosa dello sport"

“Tutto il rosa dello sport” è il tema della seconda serata del Premio “Terrazza d’Abruzzo sullo sport”, che si terrà a Guardiagrele dal 6 all’8 luglio prossimi. La notte dedicata allo sport al femminile è in programma venerdì 7 luglio, dalle ore 21. La piazza della cittadina guardiese si vestirà di rosa con le numerose protagoniste degli sport femminili abruzzesi e nazionali.

Presenze illustri alla grande kermesse che torna con la sua seconda edizione: l’ex schermitrice italiana, specialità fioretto, Elisa Di Francisca e Angelica Savrayuk, ex ginnasta ritmica italiana di origini russe campionessa mondiale a squadre della specialità nel 2009, 2010 e 2011 e bronzo olimpico a Londra nel 2012. Con loro, la madrina dell’evento, l’altra olimpionica Fabrizia D’Ottavio. Sul palco, con le coreografie curate dalla Teate Scherma e dai suoi piccoli atleti, le tre star dello sport italiano dialogheranno con la giornalista Francesca Di Giuseppe.

Per Elisa Di Francisca parlano i numeri: due ori (Londra 2012, Rio 2016) e un argento alla Olimpiadi; sette ori, cinque argenti e tre bronzi ai Mondiali, tredici ori, due argenti e tre bronzi agli Europei; un oro ai Giochi del Mediterraneo. La schermitrice arriva a Guardiagrele sabato 7 luglio per presentare il suo libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” (Solferino). Nella descrizione della fatica letteraria si legge: “Tra confessioni private e inediti retroscena sportivi, si snoda il racconto in diretta, e senza filtri, di una campionessa imperfetta ma sempre autentica. Luci e ombre di una persona vera che ha seminato per strada i mostri che la inseguivano e compiuto la sua rivoluzione più grande riscoprendo sè stessa e i valori della famiglia e dell'amore. Che non va mai confuso con la dipendenza.”

Nel corso della serata inoltre, premi e riconoscimenti alle stelle dello sport abruzzese e nazionale e alle giovani promesse. Saliranno sul palco: Manuela Spica campionessa di Sciabola, la società Teate Scherma, Benedetta D’Alfonso vice campionessa del mondo in Tessuti Aerei, Giada Di Camillo capitano del Chieti Calcio Femminile, Laura Battistini campionessa di Padel, Anastasia Grymalska tennista ucraina naturalizzata italiana, Giada Pavone, giovanissima protagonista dell’Atoms Chieti Softball, e Ilaria Orlando, giovane promessa del volley.

Al termine, prevista anche la premiazione delle scuole Primarie e secondarie di Primo Grado che hanno partecipato al concorso.

Il Premio “Terrazza d’Abruzzo sullo sport” si aprirà giovedì luglio con una grande serata dedicata al calcio: ospiti Gabriele Gravina e Daniele Ortolano, presidente e vice presidente della Figc (con loro anche il presidente del Comitato regionale LND, Ezio Memmo), Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport e autore del libro “La bellezza non ha prezzi”, su Zdenek Zeman, lo stesso allenatore boemo, la stella del Pescara, Marco Delle Monache, il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, il difensore della Feralpisalò, Loris Bacchetti, Gianluca Colonnello, allenatore della Juventus Academy Abu Dhabi, e tantissimi altri protagonisti del calcio abruzzese.

Sabato 8 luglio il gran finale con Massimiliano Latorre, il pugile Vincenzo Mangiacapre, le premiazioni degli sportivi abruzzesi e degli studenti delle scuole superiori e delle case circondariali abruzzesi.